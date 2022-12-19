В Тюмени начали торговать опасными китайскими фейерверками

На тюменских улицах появились мобильные точки торговли пиротехникой неизвестного происхождения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Возле тюменских рынков начали торговать фейерверками китайского производства. Об этом URA.RU сообщили жители Тюмени. По их словам, у продавцов, которые продают пиротехнику, нет никаких документов на продукцию. В том числе, сертификатов о безопасности.

«Недалеко от Ватутинского рынка появилась лавка с фейерверками. Продают из машины. Цены — ниже, чем в магазинах. Мы хотели купить несколько салютов, но в последний момент отказались от этой идеи, потому что у продавца не было никаких документов на продукцию», — сообщил URA.RU один из жителей Тюмени.

Другой продавец пиротехники был замечен тюменцами рядом с рынком Привоз. «Выбор продукции большой, но нет ни одного сертификата. Продавец сказал, что фейерверки качественные. Производитель — Китай. Но верить на слово, покупая такой специфический товар, как-то не хочется. Решили приобрести в официальном магазине. Больше там этого продавца не видели. Торговал из автомобиля», — пояснила агентству одна из жительниц Тюмени.

В региональном управлении Роспотребнадзора по Тюменской области сообщили, что пиротехнику следует покупать только в торговых точках, где есть соответствующие условия для ее хранения. «При выборе фейерверка необходимо учитывать следующую особенность. Розничная торговля пиротехническими изделиями бытового назначения производится только в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков», — указано на официальном сайте Роспотребнадзора.

Там добавили, что вся продукция должна иметь соответствующую маркировку. При отсутствии таковой, жителям Тюмени рекомендовано жаловаться на продавцов в Роспотребнадзор.