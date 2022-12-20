Украина завела дело после взрыва гранатомета, подаренного главе полиции Варшавы

20 декабря 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

На Украине возбуждено уголовное дело по факту взрыва гранатомета Фото: Официальный сайт президента Украины Уголовное дело было возбуждено на Украине по факту взрыва гранатомета в главном управлении полиции Польши. Гранатомет был подарен главному коменданту польской полиции Ярославу Шимчику украинскими коллегами. Об этом сообщает информационное агентство «Укринформ» со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина. «На днях зарегистрировано соответствующее уголовное производство, в рамках которого происходит досудебное расследование, опрашиваются лица», — сказал Енин. Он добавил, что украинские правоохранители находятся в контакте с польской стороной. Ранее о взрыве сообщало агентство ТАСС. Главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик получил легкие ранения. Уточняется, что он получил в подарок два гранатомета от украинских военных. Он получил заверения, что оружие не представляет опасности, тем не менее один из гранатометов взорвался. Как позже передавало РИА Новости, украинский генерал Бондарь, который подарил взорвавшийся гранатомет, был отстранен от должности.

Уголовное дело было возбуждено на Украине по факту взрыва гранатомета в главном управлении полиции Польши. Гранатомет был подарен главному коменданту польской полиции Ярославу Шимчику украинскими коллегами. Об этом сообщает информационное агентство «Укринформ» со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина. «На днях зарегистрировано соответствующее уголовное производство, в рамках которого происходит досудебное расследование, опрашиваются лица», — сказал Енин. Он добавил, что украинские правоохранители находятся в контакте с польской стороной. Ранее о взрыве сообщало агентство ТАСС. Главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик получил легкие ранения. Уточняется, что он получил в подарок два гранатомета от украинских военных. Он получил заверения, что оружие не представляет опасности, тем не менее один из гранатометов взорвался. Как позже передавало РИА Новости, украинский генерал Бондарь, который подарил взорвавшийся гранатомет, был отстранен от должности.