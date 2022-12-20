Владислав Пинаев откликнулся на просьбу девушки расчистить парковку для инвалидов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отреагировал на обращение местной жительницы Ольги Емельяновой, пожаловавшейся на то, что парковку для инвалидов не чистят от снега. Из-за бездействия подрядной организации девушке приходилось катить своего молодого человека в коляске по сугробу. Девушка рассказала о проблеме на странице мэра в соцсети «ВКонтакте», через полчаса он ответил ей.

«Владислав Юрьевич, надежда только на вас. Нам парковку с прошлого снегопада не чистят. Сегодня 40 минут не могла из сугроба коляску с Сашей выкатить, а он же тяжелый. Повлияйте, пожалуйста, а то наши устные обращения в МБУ „Городской центр жилья и эксплуатации зданий“ не воспринимают. На письма по две недели отвечают, а на работу каждый день надо попадать», — написала девушка Пинаеву, приложив к сообщению фотографии парковки.

В переписке с корреспондентом URA.RU Емельянова сообщила, что проблема мучала их долго. «Неделю назад был большой снегопад, дворник расчистил небольшую тропинку и все так и осталось. Нам все эти дни приходилось выкручиваться», — пояснила девушка.

Городской центр жилья и эксплуатации зданий, именно они должны регулярно чистить прилегающу территорию. Неделю, наверное, назад был первый снегопад большой, дворник расчистил небольшую тропинку и все так осталось, мы все эти дни выкручивались, как могли, минут по 40 уходило, чтоб преодолеть сугробы. Устные и телефонные переговоры с ГЦЖЭЗ результатов не дали, я сегодня в отчаянии написала Владиславу Юрьевичу, и буквально через час приехали машины и люди от «Тагилдорстроя».

После этого Владислав Пинаев ответил девушке. «Добрый день, не вопрос, точный адрес секретарю в приемную сообщите, я предупрежу, — написал мэр. Через два часа после обращения девушка сообщила, что снег с парковки убрали. Корреспонденту URA.RU девушка пояснила, что сотрудники МУП «Тагилдорстрой» приехали на парковку через час.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети