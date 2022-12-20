Власти ХМАО ищут подрядчика для строительства морга

Департамент госзаказа ХМАО разместил тендер на строительство модульного здания патологоанатомического отделения в Мегионе. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
«Объект закупки — поставка и установка модульного здания патологоанатомического отделения модульного исполнения с центральным отоплением, водоснабжением и водоотведением. Начальная цена — 53 739 233,33 рублей. Место поставки товара: Мегион, ул. Нефтяников 18/2, территория больничного комплекса», — сообщается в закупке.
Расчетный срок службы здания — не менее 20 лет. Заявки принимаются до 30 декабря, подрядчика определят 10 января. На поставку и установку заказчик отводит 60 дней с момента подписания контракта, сообщается в документах.
Ранее URA.RU писало, что департамент госзаказа ХМАО объявил конкурс на капитальный ремонт терапевтического корпуса больницы в Мегионе. Власти готовы потратить 107 млн рублей.
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