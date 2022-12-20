20 декабря 2022
19 декабря 2022

Власти ХМАО ищут подрядчика для строительства морга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, каталка, морг, больница, паталого-анатомическое отделение
В Мегионе возведут модульное здание патологоанатомического отделения Фото:

Департамент госзаказа ХМАО разместил тендер на строительство модульного здания патологоанатомического отделения в Мегионе. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

«Объект закупки — поставка и установка модульного здания патологоанатомического отделения модульного исполнения с центральным отоплением, водоснабжением и водоотведением. Начальная цена — 53 739 233,33 рублей. Место поставки товара: Мегион, ул. Нефтяников 18/2, территория больничного комплекса», — сообщается в закупке.

Расчетный срок службы здания — не менее 20 лет. Заявки принимаются до 30 декабря, подрядчика определят 10 января. На поставку и установку заказчик отводит 60 дней с момента подписания контракта, сообщается в документах.

Ранее URA.RU писало, что департамент госзаказа ХМАО объявил конкурс на капитальный ремонт терапевтического корпуса больницы в Мегионе. Власти готовы потратить 107 млн рублей.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал Ханты, деньги, нефтевышки.

Департамент госзаказа ХМАО разместил тендер на строительство модульного здания патологоанатомического отделения в Мегионе. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. «Объект закупки — поставка и установка модульного здания патологоанатомического отделения модульного исполнения с центральным отоплением, водоснабжением и водоотведением. Начальная цена — 53 739 233,33 рублей. Место поставки товара: Мегион, ул. Нефтяников 18/2, территория больничного комплекса», — сообщается в закупке. Расчетный срок службы здания — не менее 20 лет. Заявки принимаются до 30 декабря, подрядчика определят 10 января. На поставку и установку заказчик отводит 60 дней с момента подписания контракта, сообщается в документах. Ранее URA.RU писало, что департамент госзаказа ХМАО объявил конкурс на капитальный ремонт терапевтического корпуса больницы в Мегионе. Власти готовы потратить 107 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...