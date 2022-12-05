Власти выделили 107 млн рублей на ремонт больницы в городе ХМАО

Департамент Госзаказа ХМАО объявил конкурс на капитальный ремонт терапевтического корпуса больницы в Мегионе. Власти готовы потратить 107 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
«Объект закупки — выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: «Встроенные помещения терапевтического корпуса больничного комплекса», расположенного по адресу: ХМАО, г. Мегион, ул. Заречная, д. 14». Начальная цена — 107 884 324 рублей, источник финансирования: средства бюджетных учреждений», — сообщается в закупке.
Заказчик — «Дирекция по эксплуатации служебных зданий». В ходе капремонта запланированы работы на системах электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Также будут заменены полы, двери, окна и кровля.
Заявки принимаются до 13 декабря. На капитальный ремонт заказчик отводит 420 календарных дней, в этот срок входят приемка объекта. После нее на материалы и работы установлен 24-месячный гарантийный срок.
Ранее URA.RU писало, что УФАС по ХМАО приостановило определение поставщика по двум контрактам на закупку медицинского оборудования для окружной клинической больницы в Ханты-Мансийске. Причина — жалобы ООО «Импульс», который признаны обоснованными.
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