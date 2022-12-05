05 декабря 2022

Власти выделили 107 млн рублей на ремонт больницы в городе ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, лечение, больничная палата, медицина, здравоохранение, больница
В Мегионе проведут капремонт в терапевтическом корпусе больницы Фото:

Департамент Госзаказа ХМАО объявил конкурс на капитальный ремонт терапевтического корпуса больницы в Мегионе. Власти готовы потратить 107 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

«Объект закупки — выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: «Встроенные помещения терапевтического корпуса больничного комплекса», расположенного по адресу: ХМАО, г. Мегион, ул. Заречная, д. 14». Начальная цена — 107 884 324 рублей, источник финансирования: средства бюджетных учреждений», — сообщается в закупке.

Заказчик — «Дирекция по эксплуатации служебных зданий». В ходе капремонта запланированы работы на системах электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Также будут заменены полы, двери, окна и кровля.

Заявки принимаются до 13 декабря. На капитальный ремонт заказчик отводит 420 календарных дней, в этот срок входят приемка объекта. После нее на материалы и работы установлен 24-месячный гарантийный срок.

Ранее URA.RU писало, что УФАС по ХМАО приостановило определение поставщика по двум контрактам на закупку медицинского оборудования для окружной клинической больницы в Ханты-Мансийске. Причина — жалобы ООО «Импульс», который признаны обоснованными.

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Департамент Госзаказа ХМАО объявил конкурс на капитальный ремонт терапевтического корпуса больницы в Мегионе. Власти готовы потратить 107 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. «Объект закупки — выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: «Встроенные помещения терапевтического корпуса больничного комплекса», расположенного по адресу: ХМАО, г. Мегион, ул. Заречная, д. 14». Начальная цена — 107 884 324 рублей, источник финансирования: средства бюджетных учреждений», — сообщается в закупке. Заказчик — «Дирекция по эксплуатации служебных зданий». В ходе капремонта запланированы работы на системах электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Также будут заменены полы, двери, окна и кровля. Заявки принимаются до 13 декабря. На капитальный ремонт заказчик отводит 420 календарных дней, в этот срок входят приемка объекта. После нее на материалы и работы установлен 24-месячный гарантийный срок. Ранее URA.RU писало, что УФАС по ХМАО приостановило определение поставщика по двум контрактам на закупку медицинского оборудования для окружной клинической больницы в Ханты-Мансийске. Причина — жалобы ООО «Импульс», который признаны обоснованными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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