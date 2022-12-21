«Москвич» раскрыл цену нового кроссовера. Фото

Цена нового «Москвича» будет от 1,97 миллиона рублей

21 декабря 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

Автомобиль будет представлен в пяти цветах Фото: Анна Майорова © URA.RU Стоимость нового автомобиля «Москвич 3» будет от 1,97 миллиона рублей. Об этом сообщил производитель кроссовера. «Городской кроссовер Москвич 3 — это первая модель, которая сошла с конвейера возрожденного производства завода „Москвич“. Новый автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1 970 000 рублей. Москвич 3 будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой», — сообщается на сайте производителя . В компании рассказали, что уже выбрали партнеров в Москве. Отгрузку машин в 11 дилерских центров планируется завершить до конца года. В следующем году «Москвич» собирается увеличить присутствие в крупных городах России. «Москвич» в этом году открыл производство нового кроссовера. В этом году также запускают сборку электромобилей пол этим брендом, сообщают «Дни.ру». Машины производят на предприятии, которое раньше принадлежало Renault. Скриншот сайта «Москвич»

Стоимость нового автомобиля «Москвич 3» будет от 1,97 миллиона рублей. Об этом сообщил производитель кроссовера. «Городской кроссовер Москвич 3 — это первая модель, которая сошла с конвейера возрожденного производства завода „Москвич“. Новый автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1 970 000 рублей. Москвич 3 будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой», — сообщается на сайте производителя. В компании рассказали, что уже выбрали партнеров в Москве. Отгрузку машин в 11 дилерских центров планируется завершить до конца года. В следующем году «Москвич» собирается увеличить присутствие в крупных городах России. «Москвич» в этом году открыл производство нового кроссовера. В этом году также запускают сборку электромобилей пол этим брендом, сообщают «Дни.ру». Машины производят на предприятии, которое раньше принадлежало Renault.