Стоимость нового автомобиля «Москвич 3» будет от 1,97 миллиона рублей. Об этом сообщил производитель кроссовера.
«Городской кроссовер Москвич 3 — это первая модель, которая сошла с конвейера возрожденного производства завода „Москвич“. Новый автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1 970 000 рублей. Москвич 3 будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой», — сообщается на сайте производителя.
В компании рассказали, что уже выбрали партнеров в Москве. Отгрузку машин в 11 дилерских центров планируется завершить до конца года. В следующем году «Москвич» собирается увеличить присутствие в крупных городах России.
«Москвич» в этом году открыл производство нового кроссовера. В этом году также запускают сборку электромобилей пол этим брендом, сообщают «Дни.ру». Машины производят на предприятии, которое раньше принадлежало Renault.
Скриншот сайта «Москвич»
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Стоимость нового автомобиля «Москвич 3» будет от 1,97 миллиона рублей. Об этом сообщил производитель кроссовера. «Городской кроссовер Москвич 3 — это первая модель, которая сошла с конвейера возрожденного производства завода „Москвич“. Новый автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1 970 000 рублей. Москвич 3 будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой», — сообщается на сайте производителя. В компании рассказали, что уже выбрали партнеров в Москве. Отгрузку машин в 11 дилерских центров планируется завершить до конца года. В следующем году «Москвич» собирается увеличить присутствие в крупных городах России. «Москвич» в этом году открыл производство нового кроссовера. В этом году также запускают сборку электромобилей пол этим брендом, сообщают «Дни.ру». Машины производят на предприятии, которое раньше принадлежало Renault.