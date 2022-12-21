В Новый год цены на такси в Челябинске вырастут в 3,5 раза

В такси работает динамическое ценообразование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В новогодние праздники из-за повышенного спроса стоимость такси в Челябинске может вырасти в 3,5 раза. Представители крупнейших российских автосервисов подтвердили URA.RU, что пассажирам надо готовиться к поездкам по завышенным коэффициентам.

Аналитики «Яндекс.Такси» прогнозируют с 31 декабря по 1 января высокий повышающий коэффициент — от 1.3 до 3.5. Стоимость поездки по самому высокому тарифу таким образом вырастет в 3,5 раза. Для пассажира это означает, что если в обычные дни стоимость поездки до условного места назначения составляла 200 рублей, то в праздник придется заплатить 700 рублей, а если 500, то придется отдать 1750 рублей.

«Окончательная цена для челябинцев в новогодние праздники будет зависеть от ситуации. В такси динамическое ценообразование. Стоимость поездки рассчитывается автоматически с учетом спроса, погодных условий и конкуренции», — заявил URA.RU руководитель отдела по связям с общественностью такси «Максим» Павел Стенников.

Стенников рассказал, что в новогоднюю ночь такси особенно востребовано. Самый высокий спрос на поездки наблюдается как раз 31 декабря в вечернее и ночное время, когда люди едут поздравлять близких.

«Чтобы привлечь на линию больше водителей в новогодние праздники, сервис Яндекс.Go автоматически включает повышающий коэффициент. Это временная мера, которая позволяет уехать на такси тем, кому это необходимо. Коэффициент привлекает больше водителей на линию, и как только их становится достаточно, повышающий коэффициент исчезает», — отметили URA.RU в пресс-службе Яндекс.Go.

В Яндекс Go добавили, что пик цен настанет ближе к полуночи в новогоднюю ночь. Водители начинают завершать смены, чтобы успеть к семьям за новогодний стол.