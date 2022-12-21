РИАН: экс-глава «Роскосмоса» Рогозин ранен в Донецке при обстреле ВСУ 22 декабря 2022 в 03:30 Размер текста - 17 + Дмитрий Рогозин получил ранение в спину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Гостиница, в которой проживала группа военных советников, в том числе экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, попала под обстрел в Донецке. В результате атаки ВСУ Рогозин получил ранение в спину. «На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой последние месяцы проживала группа военных советников, включая Дмитрия Рогозина <…> Сам Дмитрий Рогозин получил ранение в спину. <…> Угрозы жизни нет», — сообщил помощник Рогозина в беседе с РИА Новости. В настоящее время политик госпитализирован. По его словам, травмы различной степени тяжести также получили также «сопровождавшие его лица». Он указал, что удары наносились высокоточными боеприпасами, «предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar». Рогозин возглавляет группу военных советников в зоне спецоперации. Вскоре после назначения он призвал добровольцев ехать на фронт. Ранее украинские бойцы обстреляли машину с экс-главой «Роскосмоса», передает телеканал 360. Гостиница, в которой проживала группа военных советников, в том числе экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, попала под обстрел в Донецке. В результате атаки ВСУ Рогозин получил ранение в спину. «На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой последние месяцы проживала группа военных советников, включая Дмитрия Рогозина <…> Сам Дмитрий Рогозин получил ранение в спину. <…> Угрозы жизни нет», — сообщил помощник Рогозина в беседе с РИА Новости. В настоящее время политик госпитализирован. По его словам, травмы различной степени тяжести также получили также «сопровождавшие его лица». Он указал, что удары наносились высокоточными боеприпасами, «предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar». Рогозин возглавляет группу военных советников в зоне спецоперации. Вскоре после назначения он призвал добровольцев ехать на фронт. Ранее украинские бойцы обстреляли машину с экс-главой «Роскосмоса», передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям