21 декабря 2022

РИАН: экс-глава «Роскосмоса» Рогозин ранен в Донецке при обстреле ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марафон
Дмитрий Рогозин получил ранение в спину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Гостиница, в которой проживала группа военных советников, в том числе экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, попала под обстрел в Донецке. В результате атаки ВСУ Рогозин получил ранение в спину.

«На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой последние месяцы проживала группа военных советников, включая Дмитрия Рогозина <…> Сам Дмитрий Рогозин получил ранение в спину. <…> Угрозы жизни нет», — сообщил помощник Рогозина в беседе с РИА Новости. В настоящее время политик госпитализирован.

По его словам, травмы различной степени тяжести также получили также «сопровождавшие его лица». Он указал, что удары наносились высокоточными боеприпасами, «предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar».

Рогозин возглавляет группу военных советников в зоне спецоперации. Вскоре после назначения он призвал добровольцев ехать на фронт. Ранее украинские бойцы обстреляли машину с экс-главой «Роскосмоса», передает телеканал 360.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гостиница, в которой проживала группа военных советников, в том числе экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, попала под обстрел в Донецке. В результате атаки ВСУ Рогозин получил ранение в спину. «На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой последние месяцы проживала группа военных советников, включая Дмитрия Рогозина <…> Сам Дмитрий Рогозин получил ранение в спину. <…> Угрозы жизни нет», — сообщил помощник Рогозина в беседе с РИА Новости. В настоящее время политик госпитализирован. По его словам, травмы различной степени тяжести также получили также «сопровождавшие его лица». Он указал, что удары наносились высокоточными боеприпасами, «предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar». Рогозин возглавляет группу военных советников в зоне спецоперации. Вскоре после назначения он призвал добровольцев ехать на фронт. Ранее украинские бойцы обстреляли машину с экс-главой «Роскосмоса», передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...