21 декабря 2022

The Telegraph: визит Зеленского в США сигнализирует о расколе Запада из-за Украины

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Daily Telegraph: визит Владимира Зеленского в США — сигнал о расколе Запада Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поездка украинского лидера Владимира Зеленского в США сигнализирует о расколе Запада из-за Украины, иначе он не стал бы покидать Киев. Такое мнение высказал обозреватель британской газеты The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон.

«Если бы единство Запада не начало рушиться, лидер Украины, возможно, не счел бы необходимым покинуть свою <…> страну», — высказался де Бреттон-Гордон. По словам автора статьи, готовность некоторых европейских государств, в частности Франции и Германии, идти на уступки России говорит о возможном успехе выбранной РФ стратегии в долгосрочной перспективе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила госдепартамент США во вранье из-за обвинений России в нагнетании отношений с Вашингтоном. Она подчеркнула, что именно политика США ставит отношения с РФ под угрозу прямого столкновения. Отношения между РФ и странами Запада накалились после начала спецоперации на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса.

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Поездка украинского лидера Владимира Зеленского в США сигнализирует о расколе Запада из-за Украины, иначе он не стал бы покидать Киев. Такое мнение высказал обозреватель британской газеты The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон. «Если бы единство Запада не начало рушиться, лидер Украины, возможно, не счел бы необходимым покинуть свою <…> страну», — высказался де Бреттон-Гордон. По словам автора статьи, готовность некоторых европейских государств, в частности Франции и Германии, идти на уступки России говорит о возможном успехе выбранной РФ стратегии в долгосрочной перспективе. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила госдепартамент США во вранье из-за обвинений России в нагнетании отношений с Вашингтоном. Она подчеркнула, что именно политика США ставит отношения с РФ под угрозу прямого столкновения. Отношения между РФ и странами Запада накалились после начала спецоперации на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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