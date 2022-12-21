The Telegraph: визит Зеленского в США сигнализирует о расколе Запада из-за Украины 22 декабря 2022 в 06:05 Размер текста - 17 + Daily Telegraph: визит Владимира Зеленского в США — сигнал о расколе Запада Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поездка украинского лидера Владимира Зеленского в США сигнализирует о расколе Запада из-за Украины, иначе он не стал бы покидать Киев. Такое мнение высказал обозреватель британской газеты The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон. «Если бы единство Запада не начало рушиться, лидер Украины, возможно, не счел бы необходимым покинуть свою <…> страну», — высказался де Бреттон-Гордон. По словам автора статьи, готовность некоторых европейских государств, в частности Франции и Германии, идти на уступки России говорит о возможном успехе выбранной РФ стратегии в долгосрочной перспективе. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила госдепартамент США во вранье из-за обвинений России в нагнетании отношений с Вашингтоном. Она подчеркнула, что именно политика США ставит отношения с РФ под угрозу прямого столкновения. Отношения между РФ и странами Запада накалились после начала спецоперации на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса. Поездка украинского лидера Владимира Зеленского в США сигнализирует о расколе Запада из-за Украины, иначе он не стал бы покидать Киев. Такое мнение высказал обозреватель британской газеты The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон. «Если бы единство Запада не начало рушиться, лидер Украины, возможно, не счел бы необходимым покинуть свою <…> страну», — высказался де Бреттон-Гордон. По словам автора статьи, готовность некоторых европейских государств, в частности Франции и Германии, идти на уступки России говорит о возможном успехе выбранной РФ стратегии в долгосрочной перспективе. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила госдепартамент США во вранье из-за обвинений России в нагнетании отношений с Вашингтоном. Она подчеркнула, что именно политика США ставит отношения с РФ под угрозу прямого столкновения. Отношения между РФ и странами Запада накалились после начала спецоперации на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям