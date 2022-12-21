Поездка украинского лидера Владимира Зеленского в США сигнализирует о расколе Запада из-за Украины, иначе он не стал бы покидать Киев. Такое мнение высказал обозреватель британской газеты The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон.
«Если бы единство Запада не начало рушиться, лидер Украины, возможно, не счел бы необходимым покинуть свою <…> страну», — высказался де Бреттон-Гордон. По словам автора статьи, готовность некоторых европейских государств, в частности Франции и Германии, идти на уступки России говорит о возможном успехе выбранной РФ стратегии в долгосрочной перспективе.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила госдепартамент США во вранье из-за обвинений России в нагнетании отношений с Вашингтоном. Она подчеркнула, что именно политика США ставит отношения с РФ под угрозу прямого столкновения. Отношения между РФ и странами Запада накалились после начала спецоперации на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса.
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Поездка украинского лидера Владимира Зеленского в США сигнализирует о расколе Запада из-за Украины, иначе он не стал бы покидать Киев. Такое мнение высказал обозреватель британской газеты The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон. «Если бы единство Запада не начало рушиться, лидер Украины, возможно, не счел бы необходимым покинуть свою <…> страну», — высказался де Бреттон-Гордон. По словам автора статьи, готовность некоторых европейских государств, в частности Франции и Германии, идти на уступки России говорит о возможном успехе выбранной РФ стратегии в долгосрочной перспективе. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила госдепартамент США во вранье из-за обвинений России в нагнетании отношений с Вашингтоном. Она подчеркнула, что именно политика США ставит отношения с РФ под угрозу прямого столкновения. Отношения между РФ и странами Запада накалились после начала спецоперации на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса.