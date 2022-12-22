Раненый в Донецке Рогозин доставлен в российский госпиталь

Рогозина доставили в военный госпиталь Ростова-на-Дону
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава группы военных советников в зоне спецоперации Дмитрий Рогозин и еще двое пострадавших от обстрела ВСУ доставлены в госпиталь Ростова-на-Дону. Об этом сообщил помощник Рогозина.
«Рогозин доставлен в из Донецка в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону», — передает слова помощника RT. Также туда доставлены и еще двое пострадавших от украинского обстрела.
Ранее стало известно, что гостиница, где находился Рогозин, попала под обстрел ВСУ. Бывший глава «Роскосмоса» получил ранение в спину.
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