Раненый в Донецке Рогозин доставлен в российский госпиталь

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ПМЭФ-2021. Первый день, . Санкт-Петербург, рогозин дмитрий
Рогозина доставили в военный госпиталь Ростова-на-Дону Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава группы военных советников в зоне спецоперации Дмитрий Рогозин и еще двое пострадавших от обстрела ВСУ доставлены в госпиталь Ростова-на-Дону. Об этом сообщил помощник Рогозина.

«Рогозин доставлен в из Донецка в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону», — передает слова помощника RT. Также туда доставлены и еще двое пострадавших от украинского обстрела.

Ранее стало известно, что гостиница, где находился Рогозин, попала под обстрел ВСУ. Бывший глава «Роскосмоса» получил ранение в спину.

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Глава группы военных советников в зоне спецоперации Дмитрий Рогозин и еще двое пострадавших от обстрела ВСУ доставлены в госпиталь Ростова-на-Дону. Об этом сообщил помощник Рогозина. «Рогозин доставлен в из Донецка в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону», — передает слова помощника RT. Также туда доставлены и еще двое пострадавших от украинского обстрела. Ранее стало известно, что гостиница, где находился Рогозин, попала под обстрел ВСУ. Бывший глава «Роскосмоса» получил ранение в спину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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