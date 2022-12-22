В Госдуме упрекнули получившего ранение Рогозина в потере бдительности

22 декабря 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Чиновники должны быть осторожны, находясь недалеко от передовой, заявил Евгений Лебедев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, устраивая в гостинице фуршет по случаю своего дня рождения, пренебрег мерами безопасности, вследствие чего получил ранение. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне Евгений Лебедев. «В гостинице, как я понимаю, был фуршет по поводу дня рождения Дмитрия Олеговича. Надо самим быть уже мудрее. На войне как на войне», — передает слова Лебедева радиостанция «Говорит Москва». Он подчеркнул, что если гостиница не находилась на передовой, то это не означает, что соответствующее место находится в безопасности. Военные ВСУ могли отыскать место нахождения Рогозина по сообщениям сторонников Киева, а также по телефону Рогозина, который был включен и передавал сигнал о точном нахождении. Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке. Врачи в ДНР сообщили, что осколок, попавший в позвоночник Рогозина, неизвлекаем, передает RT. В Кремле заявили, что ранение экс-главы «Роскосмоса» не повлияет на намерение российских чиновников посещать новые регионы России, сообщает телеканал 360.

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, устраивая в гостинице фуршет по случаю своего дня рождения, пренебрег мерами безопасности, вследствие чего получил ранение. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне Евгений Лебедев. «В гостинице, как я понимаю, был фуршет по поводу дня рождения Дмитрия Олеговича. Надо самим быть уже мудрее. На войне как на войне», — передает слова Лебедева радиостанция «Говорит Москва». Он подчеркнул, что если гостиница не находилась на передовой, то это не означает, что соответствующее место находится в безопасности. Военные ВСУ могли отыскать место нахождения Рогозина по сообщениям сторонников Киева, а также по телефону Рогозина, который был включен и передавал сигнал о точном нахождении. Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке. Врачи в ДНР сообщили, что осколок, попавший в позвоночник Рогозина, неизвлекаем, передает RT. В Кремле заявили, что ранение экс-главы «Роскосмоса» не повлияет на намерение российских чиновников посещать новые регионы России, сообщает телеканал 360.