Минпросвещения РФ изменило школьную программу

Минпросвещения РФ ввело курсы начальной военной подготовки в школах
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Военная подготовка войдет в школьное образование Фото:

Министерство просвещения РФ утвердило новую программу школьного образования. В нее войдут начальная военная подготовка, а также тема СВО на уроках истории. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемую федеральную образовательную программу среднего общего образования», — говорится в тексте приказа. В новую программу войдет обязательная венная подготовка на уроках ОБЖ, а также тема спецоперации на Украине на уроках истории. На новую программу школы должны перейти до 1 сентября 2023 года.

В сентябре в школах ввели новый учебный предмет — «Разговоры о важном». Данный курс рассчитан на поднятия патриотизма среди школьников. Для старшеклассников проводятся уроки «Мы — Россия. Возможности — будущее».

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Министерство просвещения РФ утвердило новую программу школьного образования. В нее войдут начальная военная подготовка, а также тема СВО на уроках истории. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. «Утвердить прилагаемую федеральную образовательную программу среднего общего образования», — говорится в тексте приказа. В новую программу войдет обязательная венная подготовка на уроках ОБЖ, а также тема спецоперации на Украине на уроках истории. На новую программу школы должны перейти до 1 сентября 2023 года. В сентябре в школах ввели новый учебный предмет — «Разговоры о важном». Данный курс рассчитан на поднятия патриотизма среди школьников. Для старшеклассников проводятся уроки «Мы — Россия. Возможности — будущее».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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