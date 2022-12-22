22 декабря 2022

NYT: на Западе высоко оценили тактику Суровикина в СВО

NYT: западные эксперты похвалили генерала Суровикина за его военную стратегию
© Служба новостей «URA.RU»
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В США убеждены, что Суровикин способен проводить сложные военные операции Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Командующий российскими войсками в зоне СВО генерал Сергей Суровикин использует эффективную тактику в зоне СВО. Так считают западные исследователи.

«Кремль […] поставил во главе [спецоперации] одного генерала — Сергея Суровикина, который, по словам американских официальных лиц, эффективно проводит сложные военные операции», — передают обозреватели газеты The New York Times мнения экспертов. Также журналисты отметили отступление российских войск из Херсона, инициатором которого был Суровикин. Старший научный сотрудник организации, выполняющей функции стратегического исследовательского центра RAND Corporation, также похвалила генерала Суровикина за эксперименты с новой тактикой для российских ВВС, которые попытаются сбить с толку ПВО на Украине.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный говорил о том, что Суровикин имеет серьезный авторитет в армии и владеет глубокими знаниями в области современных боевых действий. По его словам, он уделяет огромное внимание группе огневого поражения и средствам разведки, а также знает, что такое современные боевые действия.

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Командующий российскими войсками в зоне СВО генерал Сергей Суровикин использует эффективную тактику в зоне СВО. Так считают западные исследователи. «Кремль […] поставил во главе [спецоперации] одного генерала — Сергея Суровикина, который, по словам американских официальных лиц, эффективно проводит сложные военные операции», — передают обозреватели газеты The New York Times мнения экспертов. Также журналисты отметили отступление российских войск из Херсона, инициатором которого был Суровикин. Старший научный сотрудник организации, выполняющей функции стратегического исследовательского центра RAND Corporation, также похвалила генерала Суровикина за эксперименты с новой тактикой для российских ВВС, которые попытаются сбить с толку ПВО на Украине. Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный говорил о том, что Суровикин имеет серьезный авторитет в армии и владеет глубокими знаниями в области современных боевых действий. По его словам, он уделяет огромное внимание группе огневого поражения и средствам разведки, а также знает, что такое современные боевые действия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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