Военкор перечислил качества Суровикина, которые приведут ВС РФ к победе в СВО

08 декабря 2022 в 01:58 Размер текста - 17 +

Большое внимание генерал Суровикин уделяет средствам разведки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин имеет серьезный авторитет в армии и владеет глубокими знаниями в области современных боевых действий. Эти качества генерала могут привести Вооруженные силы РФ к победе в спецоперации на Украине. Такое мнение выразил военный корреспондент Евгений Поддубный. «Это [Суровикин] человек, который огромное внимание уделяет группе огневого поражения и средствам разведки, которые обеспечивают реальное огневое поражение, а не выдуманное в докладах <…> По моему личному опыту взаимодействия с ним, этот человек прекрасно знает, что такое современные боевые действия. Реалистично оценивает влияние средств разведки на ход боевых действий. Более того, имеет серьезный авторитет как для нижестоящих подчиненных, так и для руководителей», — сказал Поддубный в эфире программы «Соловьев Live». Военкор выразил надежду, что совокупность всех этих факторов «принесет успех» российской армии. «Но призываю быть реалистами и констатировать свершившиеся вещи», — добавил собеседник. Специальная операция на Украине началась утром 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация страны. 8 октября министр обороны России Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина командующим группировкой войск в зоне СВО. Одним из первых это решение поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров, по мнению которого генерал является опытным, волевым и дальновидным специалистом. Глава Чечни уверен, что Объединенная группировка войск попала в «надежные руки». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин имеет серьезный авторитет в армии и владеет глубокими знаниями в области современных боевых действий. Эти качества генерала могут привести Вооруженные силы РФ к победе в спецоперации на Украине. Такое мнение выразил военный корреспондент Евгений Поддубный. «Это [Суровикин] человек, который огромное внимание уделяет группе огневого поражения и средствам разведки, которые обеспечивают реальное огневое поражение, а не выдуманное в докладах <…> По моему личному опыту взаимодействия с ним, этот человек прекрасно знает, что такое современные боевые действия. Реалистично оценивает влияние средств разведки на ход боевых действий. Более того, имеет серьезный авторитет как для нижестоящих подчиненных, так и для руководителей», — сказал Поддубный в эфире программы «Соловьев Live». Военкор выразил надежду, что совокупность всех этих факторов «принесет успех» российской армии. «Но призываю быть реалистами и констатировать свершившиеся вещи», — добавил собеседник. Специальная операция на Украине началась утром 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация страны. 8 октября министр обороны России Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина командующим группировкой войск в зоне СВО. Одним из первых это решение поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров, по мнению которого генерал является опытным, волевым и дальновидным специалистом. Глава Чечни уверен, что Объединенная группировка войск попала в «надежные руки».