22 декабря 2022

Раненого Рогозина срочно везут в Москву

Помощник Рогозина: в Донецке отказались делать операцию из-за ее сложности
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, рогозин дмитрий
В Донецке отказались делать операцию Рогозину из-за ее сложности Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Экс-главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину отказались сделать операцию в Донецке и Ростове-на-Дону из-за ее сложности. Об этом сообщил помощник Рогозина.

«Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию раненому Рогозину из-за ее сложности», — сказал помощник экс-главы «Роскосмоса», его слова передает РИА Новости. По его словам, после транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей.

Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке. Врачи в ДНР сообщили, что осколок, попавший в позвоночник Рогозина, неизвлекаем, передает RT. В Кремле заявили, что ранение экс-главы «Роскосмоса» не повлияет на намерение российских чиновников посещать новые регионы России, сообщает телеканал 360. В Госдуме упрекнули получившего ранение Рогозина в потере бдительности.

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Экс-главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину отказались сделать операцию в Донецке и Ростове-на-Дону из-за ее сложности. Об этом сообщил помощник Рогозина. «Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию раненому Рогозину из-за ее сложности», — сказал помощник экс-главы «Роскосмоса», его слова передает РИА Новости. По его словам, после транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей. Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке. Врачи в ДНР сообщили, что осколок, попавший в позвоночник Рогозина, неизвлекаем, передает RT. В Кремле заявили, что ранение экс-главы «Роскосмоса» не повлияет на намерение российских чиновников посещать новые регионы России, сообщает телеканал 360. В Госдуме упрекнули получившего ранение Рогозина в потере бдительности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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