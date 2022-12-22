Раненого Рогозина срочно везут в Москву Помощник Рогозина: в Донецке отказались делать операцию из-за ее сложности 23 декабря 2022 в 01:04 Размер текста - 17 + В Донецке отказались делать операцию Рогозину из-за ее сложности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину отказались сделать операцию в Донецке и Ростове-на-Дону из-за ее сложности. Об этом сообщил помощник Рогозина. «Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию раненому Рогозину из-за ее сложности», — сказал помощник экс-главы «Роскосмоса», его слова передает РИА Новости. По его словам, после транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей. Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке. Врачи в ДНР сообщили, что осколок, попавший в позвоночник Рогозина, неизвлекаем, передает RT. В Кремле заявили, что ранение экс-главы «Роскосмоса» не повлияет на намерение российских чиновников посещать новые регионы России, сообщает телеканал 360. В Госдуме упрекнули получившего ранение Рогозина в потере бдительности. Экс-главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину отказались сделать операцию в Донецке и Ростове-на-Дону из-за ее сложности. Об этом сообщил помощник Рогозина. «Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию раненому Рогозину из-за ее сложности», — сказал помощник экс-главы «Роскосмоса», его слова передает РИА Новости. По его словам, после транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей. Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке. Врачи в ДНР сообщили, что осколок, попавший в позвоночник Рогозина, неизвлекаем, передает RT. В Кремле заявили, что ранение экс-главы «Роскосмоса» не повлияет на намерение российских чиновников посещать новые регионы России, сообщает телеканал 360. В Госдуме упрекнули получившего ранение Рогозина в потере бдительности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям