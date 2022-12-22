Дезертира из Челябинской области на пять лет отправили в колонию

23 декабря 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

Солдата из Челябинска осудили за дезертирство Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Контрактник из Челябинской области, не явившийся на службу после объявления частичной мобилизации, проведет пять лет за решеткой и заплатит 15-тысячный штраф. Такое решение принял Челябинский гарнизонный суд. «В конце августа рядовой К. самовольно покинул место службы в Челябинске. Далее, зная об объявленной 21 сентября частичной мобилизации, не вернулся в свою часть или не обратился в органы военного управления. Неделю спустя контрактника обнаружила и доставила в комендатуру военная полиция», — пояснили URA.RU в пресс-службе. Челябинский гарнизонный суд, рассмотрев дело контрактника, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет со штрафом в размере 15 тысяч рублей. Это время ему предстоит провести в исправительной колонии общего режима. Сейчас преступник взят под стражу.

Контрактник из Челябинской области, не явившийся на службу после объявления частичной мобилизации, проведет пять лет за решеткой и заплатит 15-тысячный штраф. Такое решение принял Челябинский гарнизонный суд. «В конце августа рядовой К. самовольно покинул место службы в Челябинске. Далее, зная об объявленной 21 сентября частичной мобилизации, не вернулся в свою часть или не обратился в органы военного управления. Неделю спустя контрактника обнаружила и доставила в комендатуру военная полиция», — пояснили URA.RU в пресс-службе. Челябинский гарнизонный суд, рассмотрев дело контрактника, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет со штрафом в размере 15 тысяч рублей. Это время ему предстоит провести в исправительной колонии общего режима. Сейчас преступник взят под стражу.