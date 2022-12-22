22 декабря 2022

Дезертира из Челябинской области на пять лет отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Солдата из Челябинска осудили за дезертирство Фото:
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Мобилизация в России

Контрактник из Челябинской области, не явившийся на службу после объявления частичной мобилизации, проведет пять лет за решеткой и заплатит 15-тысячный штраф. Такое решение принял Челябинский гарнизонный суд.

«В конце августа рядовой К. самовольно покинул место службы в Челябинске. Далее, зная об объявленной 21 сентября частичной мобилизации, не вернулся в свою часть или не обратился в органы военного управления. Неделю спустя контрактника обнаружила и доставила в комендатуру военная полиция», — пояснили URA.RU в пресс-службе.

Челябинский гарнизонный суд, рассмотрев дело контрактника, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет со штрафом в размере 15 тысяч рублей. Это время ему предстоит провести в исправительной колонии общего режима. Сейчас преступник взят под стражу.

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Контрактник из Челябинской области, не явившийся на службу после объявления частичной мобилизации, проведет пять лет за решеткой и заплатит 15-тысячный штраф. Такое решение принял Челябинский гарнизонный суд. «В конце августа рядовой К. самовольно покинул место службы в Челябинске. Далее, зная об объявленной 21 сентября частичной мобилизации, не вернулся в свою часть или не обратился в органы военного управления. Неделю спустя контрактника обнаружила и доставила в комендатуру военная полиция», — пояснили URA.RU в пресс-службе. Челябинский гарнизонный суд, рассмотрев дело контрактника, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет со штрафом в размере 15 тысяч рублей. Это время ему предстоит провести в исправительной колонии общего режима. Сейчас преступник взят под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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