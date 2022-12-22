22 декабря 2022

В Челябинске сожгли автомобиль крупного бизнесмена

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, мчс, огонь, сгоревший автомобиль, поджог автомобиля, пожар на автостоянке, пожар на парковке, машина сгорела, поджог машины
В настоящее время выясняют обстоятельство ЧП Фото:

В Челябинске в ночь на 23 декабря сожгли автомобиль крупного бизнесмена. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, пострадавшим является учредитель ООО «ТД Химпром» Юрий Макаренков.

«Cтаренький Nissan Patrol бизнесмена вспыхнул около трех ночи. Сейчас рассматривают несколько версий произошедшего», — сообщил URA.RU источник.

В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU подтвердили, что выезжали на место возгорания, но не стали называть владельца автомобиля. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

В ГУ МЧС по региону URA.RU сообщили, что в тушении пожара участвовали две единицы техники и восемь человек личного состава. Огнем повреждены бампер, фары и салон автомобиля на площади один квадратный метр. По предварительным данным, причиной пожара стало неаккуратным обращение с огнем.

Согласно сервису «СБИС», Макаренков владеет целым рядом компаний. Годовая выручка ООО «ТД Химпром» превышает 40 млн рублей. Также Макаренков имеет свою долю в компании «Техноинжиниринг», зарегистрированной в Ярославле.

URA.RU пыталось связаться с бизнесменом. Ни в одной из компаний, которыми владеет Макаренков, на звонок корреспондента не ответили.

Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог.

В Челябинске в ночь на 23 декабря сожгли автомобиль крупного бизнесмена. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, пострадавшим является учредитель ООО «ТД Химпром» Юрий Макаренков. «Cтаренький Nissan Patrol бизнесмена вспыхнул около трех ночи. Сейчас рассматривают несколько версий произошедшего», — сообщил URA.RU источник. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU подтвердили, что выезжали на место возгорания, но не стали называть владельца автомобиля. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. В ГУ МЧС по региону URA.RU сообщили, что в тушении пожара участвовали две единицы техники и восемь человек личного состава. Огнем повреждены бампер, фары и салон автомобиля на площади один квадратный метр. По предварительным данным, причиной пожара стало неаккуратным обращение с огнем. Согласно сервису «СБИС», Макаренков владеет целым рядом компаний. Годовая выручка ООО «ТД Химпром» превышает 40 млн рублей. Также Макаренков имеет свою долю в компании «Техноинжиниринг», зарегистрированной в Ярославле. URA.RU пыталось связаться с бизнесменом. Ни в одной из компаний, которыми владеет Макаренков, на звонок корреспондента не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...