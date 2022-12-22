В Челябинске сожгли автомобиль крупного бизнесмена

23 декабря 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

В настоящее время выясняют обстоятельство ЧП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске в ночь на 23 декабря сожгли автомобиль крупного бизнесмена. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, пострадавшим является учредитель ООО «ТД Химпром» Юрий Макаренков. «Cтаренький Nissan Patrol бизнесмена вспыхнул около трех ночи. Сейчас рассматривают несколько версий произошедшего», — сообщил URA.RU источник. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU подтвердили, что выезжали на место возгорания, но не стали называть владельца автомобиля. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. В ГУ МЧС по региону URA.RU сообщили, что в тушении пожара участвовали две единицы техники и восемь человек личного состава. Огнем повреждены бампер, фары и салон автомобиля на площади один квадратный метр. По предварительным данным, причиной пожара стало неаккуратным обращение с огнем. Согласно сервису «СБИС», Макаренков владеет целым рядом компаний. Годовая выручка ООО «ТД Химпром» превышает 40 млн рублей. Также Макаренков имеет свою долю в компании «Техноинжиниринг», зарегистрированной в Ярославле. URA.RU пыталось связаться с бизнесменом. Ни в одной из компаний, которыми владеет Макаренков, на звонок корреспондента не ответили.

В Челябинске в ночь на 23 декабря сожгли автомобиль крупного бизнесмена. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, пострадавшим является учредитель ООО «ТД Химпром» Юрий Макаренков. «Cтаренький Nissan Patrol бизнесмена вспыхнул около трех ночи. Сейчас рассматривают несколько версий произошедшего», — сообщил URA.RU источник. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU подтвердили, что выезжали на место возгорания, но не стали называть владельца автомобиля. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. В ГУ МЧС по региону URA.RU сообщили, что в тушении пожара участвовали две единицы техники и восемь человек личного состава. Огнем повреждены бампер, фары и салон автомобиля на площади один квадратный метр. По предварительным данным, причиной пожара стало неаккуратным обращение с огнем. Согласно сервису «СБИС», Макаренков владеет целым рядом компаний. Годовая выручка ООО «ТД Химпром» превышает 40 млн рублей. Также Макаренков имеет свою долю в компании «Техноинжиниринг», зарегистрированной в Ярославле. URA.RU пыталось связаться с бизнесменом. Ни в одной из компаний, которыми владеет Макаренков, на звонок корреспондента не ответили.