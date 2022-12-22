Родители детей до 17 лет и беременные будут получать единое пособие Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

С 2023 года нуждающиеся тюменцы станут получать единое пособие: меру поддержки, установленную на уровне страны и объединившую в себе сразу пять видов помощи. URA.RU проанализировало условия назначения выплаты и то, какие суммы будут положены жителям региона.

«С 1 января 2023 года будет введено единое пособие на детей и беременных женщин. Оно объединит пять действующих мер поддержки», — сообщили URA.RU на совместной пресс-конференции депсоцразвития Тюменской области, а также региональных управлений ФСС и ПФР.

Единое пособие включает в себя ежемесячные выплаты. Их можно объединить по двум категориям получателей:

женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности;

родители (усыновители, попечители, опекуны) детей — от рождения до достижения ребенком 17 лет.

Размер пособия для беременных составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. В Тюмени на 2023 год он равняется 15 669 рублей. То есть размеры выплат составят 7834,5, 11751,75 или 15 669 рублей.

На каждого ребенка до 17 лет пособие также будет рассчитано в процентах от ПМ для детей. Его размер 14 176 рублей, величина пособия — 7088, 10632, или 14 176 рублей.

Чтобы получить выплату семья должна соответствовать ряду критериев:

среднедушевой доход ниже одного ПМ на душу населения в Тюменской области. Это 14 375 рублей;

в собственности семьи нет имущества, либо оно не превышает установленную норму;

у семьи нет накоплений на вкладах и счетах, доход по процентам от которых превышает сумму в 14 375 рублей;

трудоспособные члены семьи имеют официальный доход или объективные причины его отсутствия.

Выплату будут назначать на 12 месяцев. Ее размер вычислят по следующему принципу: если при установлении минимального размера (50% от ПМ на ребенка) среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума (14 375 рублей), то положена выплата в 75%. Если ситуация остается аналогичной и после, то 100%.

Подать заявление на получение пособий можно в МФЦ, на госуслугах, либо в офисах Социального фонда. Последняя структура объединяет в себе услуги ПФР и Фонда социального страхования.