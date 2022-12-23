Коммунальщики из ХМАО задолжали дочке «Газпрома» четверть миллиарда рублей

Предприятия ХМАО накопили долг перед «Газпром Межрегионгаз Север» в 235 млн рублей

24 декабря 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

Предприятия ХМАО накопили многомиллионные долги за газ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Теплоснабжающие организации и управляющие компании ХМАО — Югры задолжали «Газпром Межрегионгаз Северу» почти 234 млн рублей. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе компании. «Периодичность актуализации информации — ежемесячно после 15 числа, следующего за отчетным. Компания использует весь спектр предусмотренных законом мер, чтобы не допустить роста просроченной дебиторской задолженности за поставленный газ теплоснабжающим организациям (ТСО) и частично выполняющим функции теплоснабжающих организаций (ЧТСО) ХМАО», — сообщает пресс-служба «Газпром Межрегионгаз Севера» в официальном ответе URA.RU. В списке должников компании — 22 организации. Наибольший долг — свыше 36 млн — у коммунального предприятия из Нягани «НРК» и МУП «УГХ» из Пыть-Яха. По информации, предоставленной пресс-службой агентству URA.RU, в 2022 году сумма долга меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Ранее URA.RU сообщало, что в 2019 году из-за накопившихся долгов компания «Газпром межрегионгаз Север» собиралась ограничить поставку газа коммунальным предприятиям четырех городов Югры. Затем проблему удалось решить благодаря финансовой помощи из окружного бюджета.

Теплоснабжающие организации и управляющие компании ХМАО — Югры задолжали «Газпром Межрегионгаз Северу» почти 234 млн рублей. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе компании. «Периодичность актуализации информации — ежемесячно после 15 числа, следующего за отчетным. Компания использует весь спектр предусмотренных законом мер, чтобы не допустить роста просроченной дебиторской задолженности за поставленный газ теплоснабжающим организациям (ТСО) и частично выполняющим функции теплоснабжающих организаций (ЧТСО) ХМАО», — сообщает пресс-служба «Газпром Межрегионгаз Севера» в официальном ответе URA.RU. В списке должников компании — 22 организации. Наибольший долг — свыше 36 млн — у коммунального предприятия из Нягани «НРК» и МУП «УГХ» из Пыть-Яха. По информации, предоставленной пресс-службой агентству URA.RU, в 2022 году сумма долга меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Ранее URA.RU сообщало, что в 2019 году из-за накопившихся долгов компания «Газпром межрегионгаз Север» собиралась ограничить поставку газа коммунальным предприятиям четырех городов Югры. Затем проблему удалось решить благодаря финансовой помощи из окружного бюджета.