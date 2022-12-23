Раненый в Донецке Рогозин заявил, что Украина ответит за его товарищей

Украина непременно ответит за артиллерийский налет на гостиницу, в которой находился экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, а также другие лица, некоторые из которых погибли. Об этом заявил сам Дмитрий Рогозин.
«Я хочу сказать, что в долгу не останусь. За товарищей моих Украина непременно ответит», — написал Рогозин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он подчеркнул цинизм Службы безопасности Украины (СБУ), которая взяла на себя ответственность за удар по гостинице. СБУ намеренно выбрала знаковую дату, а именно день рождения экс-главы «Роскосмоса», для его ликвидации, заключил Рогозин.
Гостиница, в которой проживала группа военных советников, в том числе экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, попала под обстрел в Донецке 22 декабря. Позже Рогозин рассказал о гибели своего помощника в результате обстрела, передает RT.
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Украина непременно ответит за артиллерийский налет на гостиницу, в которой находился экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, а также другие лица, некоторые из которых погибли. Об этом заявил сам Дмитрий Рогозин. «Я хочу сказать, что в долгу не останусь. За товарищей моих Украина непременно ответит», — написал Рогозин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он подчеркнул цинизм Службы безопасности Украины (СБУ), которая взяла на себя ответственность за удар по гостинице. СБУ намеренно выбрала знаковую дату, а именно день рождения экс-главы «Роскосмоса», для его ликвидации, заключил Рогозин. Гостиница, в которой проживала группа военных советников, в том числе экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, попала под обстрел в Донецке 22 декабря. Позже Рогозин рассказал о гибели своего помощника в результате обстрела, передает RT.