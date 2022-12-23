Байден подписал рекордный военный бюджет США

23 декабря 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Джо Байден утвердил оборонный бюджет США на сумму 858 миллиардов долларов Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2023 год. Утвержденная сумма стала рекордной и составила 858 миллиардов долларов. «Сегодня утром президент Байден подписал законопроект об оборонных программах и политике на 2023 год на сумму 858 миллиардов долларов», — написал корреспондент Белого дома в своем twitter-аккаунте . Уточняется, что этот бюджет стал рекордным для Соединенных Штатов.

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2023 год. Утвержденная сумма стала рекордной и составила 858 миллиардов долларов. «Сегодня утром президент Байден подписал законопроект об оборонных программах и политике на 2023 год на сумму 858 миллиардов долларов», — написал корреспондент Белого дома в своем twitter-аккаунте. Уточняется, что этот бюджет стал рекордным для Соединенных Штатов.