Байден подписал рекордный военный бюджет США

Джо Байден утвердил оборонный бюджет США на сумму 858 миллиардов долларовФото: Официальный сайт президента Украины
Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2023 год. Утвержденная сумма стала рекордной и составила 858 миллиардов долларов.
«Сегодня утром президент Байден подписал законопроект об оборонных программах и политике на 2023 год на сумму 858 миллиардов долларов», — написал корреспондент Белого дома в своем twitter-аккаунте. Уточняется, что этот бюджет стал рекордным для Соединенных Штатов.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.
Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2023 год. Утвержденная сумма стала рекордной и составила 858 миллиардов долларов. «Сегодня утром президент Байден подписал законопроект об оборонных программах и политике на 2023 год на сумму 858 миллиардов долларов», — написал корреспондент Белого дома в своем twitter-аккаунте. Уточняется, что этот бюджет стал рекордным для Соединенных Штатов.