Байден подписал рекордный военный бюджет США

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Джо Байден утвердил оборонный бюджет США на сумму 858 миллиардов долларов Фото:

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2023 год. Утвержденная сумма стала рекордной и составила 858 миллиардов долларов.

«Сегодня утром президент Байден подписал законопроект об оборонных программах и политике на 2023 год на сумму 858 миллиардов долларов», — написал корреспондент Белого дома в своем twitter-аккаунте. Уточняется, что этот бюджет стал рекордным для Соединенных Штатов.

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Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2023 год. Утвержденная сумма стала рекордной и составила 858 миллиардов долларов. «Сегодня утром президент Байден подписал законопроект об оборонных программах и политике на 2023 год на сумму 858 миллиардов долларов», — написал корреспондент Белого дома в своем twitter-аккаунте. Уточняется, что этот бюджет стал рекордным для Соединенных Штатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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