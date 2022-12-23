Автоэксперт рассказал, какие детали для машин к концу года подорожали сильнее всего

«Известия»: запчасти для машин к концу года подорожали на треть

24 декабря 2022 в 03:12 Размер текста - 17 +

Больше всего в 2022 году подорожали оптика и кузовные детали для машин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России за текущий год на треть подорожали запчасти для автомобилей. Как сообщили представители Российского союза автостраховщиков (РСА), стоимость некоторых позиций увеличилась в несколько раз. К ним относятся кузовные детали и оптика. «По целому ряду позиций рост цен оказался заметно выше среднего. Это, например, детали кузова автомобиля, двери, капоты, оптика», — рассказал «Известиям» президент РСА Евгений Уфимцев. Он добавил, что перечисленные запчасти не имеют аналогов, поэтому возникают сложности с поставками по параллельному импорту. Их стоимость взлетела на 200-300%, серьезный рост наблюдается в последние месяцы. Эксперты объясняют это истощением запасов на складах. Меньше всего увеличилась цена на запчасти, которые производят в России, отметили в РСА. Также зафиксировалась стоимость деталей, которые поставляют по параллельному импорту. Ранее сообщалось, что объемы поставок запчастей для автомобилей иностранных марок, приостановивших деятельность в России, достигли 80% потребностей рынка. Ряд иностранных компаний приостановил деятельность в РФ в связи с проведением спецоперации на территории Украины.

В России за текущий год на треть подорожали запчасти для автомобилей. Как сообщили представители Российского союза автостраховщиков (РСА), стоимость некоторых позиций увеличилась в несколько раз. К ним относятся кузовные детали и оптика. «По целому ряду позиций рост цен оказался заметно выше среднего. Это, например, детали кузова автомобиля, двери, капоты, оптика», — рассказал «Известиям» президент РСА Евгений Уфимцев. Он добавил, что перечисленные запчасти не имеют аналогов, поэтому возникают сложности с поставками по параллельному импорту. Их стоимость взлетела на 200-300%, серьезный рост наблюдается в последние месяцы. Эксперты объясняют это истощением запасов на складах. Меньше всего увеличилась цена на запчасти, которые производят в России, отметили в РСА. Также зафиксировалась стоимость деталей, которые поставляют по параллельному импорту. Ранее сообщалось, что объемы поставок запчастей для автомобилей иностранных марок, приостановивших деятельность в России, достигли 80% потребностей рынка. Ряд иностранных компаний приостановил деятельность в РФ в связи с проведением спецоперации на территории Украины.