Автоэксперт рассказал, какие детали для машин к концу года подорожали сильнее всего

В России за текущий год на треть подорожали запчасти для автомобилей. Как сообщили представители Российского союза автостраховщиков (РСА), стоимость некоторых позиций увеличилась в несколько раз. К ним относятся кузовные детали и оптика.
«По целому ряду позиций рост цен оказался заметно выше среднего. Это, например, детали кузова автомобиля, двери, капоты, оптика», — рассказал «Известиям» президент РСА Евгений Уфимцев.
Он добавил, что перечисленные запчасти не имеют аналогов, поэтому возникают сложности с поставками по параллельному импорту. Их стоимость взлетела на 200-300%, серьезный рост наблюдается в последние месяцы. Эксперты объясняют это истощением запасов на складах.
Меньше всего увеличилась цена на запчасти, которые производят в России, отметили в РСА. Также зафиксировалась стоимость деталей, которые поставляют по параллельному импорту.
Ранее сообщалось, что объемы поставок запчастей для автомобилей иностранных марок, приостановивших деятельность в России, достигли 80% потребностей рынка. Ряд иностранных компаний приостановил деятельность в РФ в связи с проведением спецоперации на территории Украины.
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В России за текущий год на треть подорожали запчасти для автомобилей. Как сообщили представители Российского союза автостраховщиков (РСА), стоимость некоторых позиций увеличилась в несколько раз. К ним относятся кузовные детали и оптика. «По целому ряду позиций рост цен оказался заметно выше среднего. Это, например, детали кузова автомобиля, двери, капоты, оптика», — рассказал «Известиям» президент РСА Евгений Уфимцев. Он добавил, что перечисленные запчасти не имеют аналогов, поэтому возникают сложности с поставками по параллельному импорту. Их стоимость взлетела на 200-300%, серьезный рост наблюдается в последние месяцы. Эксперты объясняют это истощением запасов на складах. Меньше всего увеличилась цена на запчасти, которые производят в России, отметили в РСА. Также зафиксировалась стоимость деталей, которые поставляют по параллельному импорту. Ранее сообщалось, что объемы поставок запчастей для автомобилей иностранных марок, приостановивших деятельность в России, достигли 80% потребностей рынка. Ряд иностранных компаний приостановил деятельность в РФ в связи с проведением спецоперации на территории Украины.