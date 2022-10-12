В России наладили поставки запчастей для иномарок

Объемы поставок запчастей для автомобилей иностранных марок, приостановивших деятельность в России, достигли 80% потребностей рынка. Об этом рассказал директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.
«Вопрос с альтернативным завозом деталей можно считать решенным. Параллельный импорт покрывает до 80% потребностей российского рынка автозапчастей», — передают слова Романа Тимашова «Известия».
При этом эксперт отмечает, что проблемы с некоторыми запчастями для иномарок периодически возникают. «Ситуация далека от идеальной, существует проблема со скоростью поставок и устойчивостью каналов», — считает он.
В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) рассказали, что постоянно контактируют с Минпромторгом для того, чтобы улучшить алгоритм параллельного импорта. «По нашим оценкам, рынок сейчас обеспечен комплектующими на 50%. При этом дефицит по некоторым позициям все равно сохраняется», — отметила пресс-секретарь РОАД Вера Павлова.
Ранее URA.RU сообщало, что российские активы и завод автоконцерна Nissan станут государственной собственностью Российской Федерации. Автомобили зарубежной марки будут обсуживаться в России, а запчасти для них будет поставлять АвтоВАЗ.
Также агентство рассказывало, что некоторые иностранные компании приостановили деятельность в России. Решение было принято в связи с началом спецоперации на Украине
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Объемы поставок запчастей для автомобилей иностранных марок, приостановивших деятельность в России, достигли 80% потребностей рынка. Об этом рассказал директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов. «Вопрос с альтернативным завозом деталей можно считать решенным. Параллельный импорт покрывает до 80% потребностей российского рынка автозапчастей», — передают слова Романа Тимашова «Известия». При этом эксперт отмечает, что проблемы с некоторыми запчастями для иномарок периодически возникают. «Ситуация далека от идеальной, существует проблема со скоростью поставок и устойчивостью каналов», — считает он. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) рассказали, что постоянно контактируют с Минпромторгом для того, чтобы улучшить алгоритм параллельного импорта. «По нашим оценкам, рынок сейчас обеспечен комплектующими на 50%. При этом дефицит по некоторым позициям все равно сохраняется», — отметила пресс-секретарь РОАД Вера Павлова. Ранее URA.RU сообщало, что российские активы и завод автоконцерна Nissan станут государственной собственностью Российской Федерации. Автомобили зарубежной марки будут обсуживаться в России, а запчасти для них будет поставлять АвтоВАЗ. Также агентство рассказывало, что некоторые иностранные компании приостановили деятельность в России. Решение было принято в связи с началом спецоперации на Украине