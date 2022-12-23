Банкир перечислил мифы о кредитах, в которые не стоит верить

Банкир Григорян: для заема не нужна чистая кредитная история

24 декабря 2022 в 04:41 Размер текста - 17 +

Для заема не нужна идеальная кредитная история, рассказал Григорян Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России заемщики берут кредиты, веря в мифы, что для одобрения нужна идеально чистая кредитная история или же отсутствие долгов в прошлом, хотя это не так. Об этом сообщил специалист по банковскому сектору Сергей Григорян. «Если бы банки предоставляли деньги только идеальным заемщикам, у них бы не было такого количества клиентов. <…> Для банка заемщик, который никогда раньше не пользовался кредитами, выглядит точно так же, как и тот, у которого испорчена кредитная история», — передает слова Сергея Григоряна «Прайм». Кроме этого россияне продолжают верить в мифы, что нельзя получить заем если уже есть кредит, и, что если у кредита несколько заемщиков, то они должны выплатить банку только свою часть. Также, по словам банкира, заблуждение, что люди думают если нет денег платить кредит, то можно признать себя банкротом и все долги спишутся. «Если у вас есть какое-то имущество, его заберут, чтобы погасить ваши долги. Кроме того, банкрот не сможет обращаться за новыми кредитами в течение пяти лет без указания этого факта», — пояснил эксперт. Ранее URA.RU сообщало, что в случае если заемщик не может оплатить кредит, он может отказаться от него или сократить выплаты. Кроме этого, можно отказаться от выплат по кредиту в случае грубых нарушений при оформлении документов со стороны банка или заимодавца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России заемщики берут кредиты, веря в мифы, что для одобрения нужна идеально чистая кредитная история или же отсутствие долгов в прошлом, хотя это не так. Об этом сообщил специалист по банковскому сектору Сергей Григорян. «Если бы банки предоставляли деньги только идеальным заемщикам, у них бы не было такого количества клиентов. <…> Для банка заемщик, который никогда раньше не пользовался кредитами, выглядит точно так же, как и тот, у которого испорчена кредитная история», — передает слова Сергея Григоряна «Прайм». Кроме этого россияне продолжают верить в мифы, что нельзя получить заем если уже есть кредит, и, что если у кредита несколько заемщиков, то они должны выплатить банку только свою часть. Также, по словам банкира, заблуждение, что люди думают если нет денег платить кредит, то можно признать себя банкротом и все долги спишутся. «Если у вас есть какое-то имущество, его заберут, чтобы погасить ваши долги. Кроме того, банкрот не сможет обращаться за новыми кредитами в течение пяти лет без указания этого факта», — пояснил эксперт. Ранее URA.RU сообщало, что в случае если заемщик не может оплатить кредит, он может отказаться от него или сократить выплаты. Кроме этого, можно отказаться от выплат по кредиту в случае грубых нарушений при оформлении документов со стороны банка или заимодавца.