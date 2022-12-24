Экономист предупредил о подорожании жизни россиян с 2023 года

25 декабря 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Во многих городах вырастет стоимость проезда на общественном транспорте, сказала Анастасия Хрусталева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В новом 2023 году ожидается рост цен почти по всем группам товаров, подорожают билеты на транспорт, а также увеличится стоимость коммунальных услуг. Об этом в беседе с URA.RU рассказали доктор экономических наук, директор Института психолого-экономических исследований Александр Неверов и старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева. «На фоне мировой рецессии можно ждать роста цен после Нового года (с 1 января 2023 года) по всем товарным группам. Однако на фоне других стран рост по всем оценкам будет постепенным и в среднем в диапазоне составит 6−10%. Вырастут цены на железнодорожные билеты, скорее всего подорожают продовольственные товары (на 5−8%). А вот бытовая техника и услуги должны до лета быть на том же уровне, что и сейчас. Кредиты и недвижимость также скорее всего будут плюс-минус в тех же параметрах, что и сейчас, и даже могут подешеветь», — рассказал Александр Неверов. Анастасия Хрусталева добавила, что стоит ожидать увеличения транспортных расходов. «С 1 апреля 2023 года на 10% вырастет стоимость обслуживания авиаперелетов. При этом, когда и насколько повысить цены на пассажирские билеты, каждая авиакомпания будет решать самостоятельно. Значительному числу граждан придется увеличить также личные расходы на проезд в общественном транспорте. В частности, со 2 января 2023 года москвичам придется платить за каждую поездку в метро по карте „Тройка“ по 50 рублей вместо 46. В Санкт-Петербурге аналогичная услуга по „Подорожнику“ будет обходиться в 49 рублей», — отметила собеседница агентства. По ее словам, также россияне столкнутся с подорожанием коммунальных услуг. «Тарифы на электричество, отопление, газ, воду и вывоз мусора выросли с 1 декабря 2022 года на 9%. Поскольку большинство счетов за декабрь будет выставлено в январе, россияне почувствуют изменение с самого начала наступающего года», — объяснила эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В новом 2023 году ожидается рост цен почти по всем группам товаров, подорожают билеты на транспорт, а также увеличится стоимость коммунальных услуг. Об этом в беседе с URA.RU рассказали доктор экономических наук, директор Института психолого-экономических исследований Александр Неверов и старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева. «На фоне мировой рецессии можно ждать роста цен после Нового года (с 1 января 2023 года) по всем товарным группам. Однако на фоне других стран рост по всем оценкам будет постепенным и в среднем в диапазоне составит 6−10%. Вырастут цены на железнодорожные билеты, скорее всего подорожают продовольственные товары (на 5−8%). А вот бытовая техника и услуги должны до лета быть на том же уровне, что и сейчас. Кредиты и недвижимость также скорее всего будут плюс-минус в тех же параметрах, что и сейчас, и даже могут подешеветь», — рассказал Александр Неверов. Анастасия Хрусталева добавила, что стоит ожидать увеличения транспортных расходов. «С 1 апреля 2023 года на 10% вырастет стоимость обслуживания авиаперелетов. При этом, когда и насколько повысить цены на пассажирские билеты, каждая авиакомпания будет решать самостоятельно. Значительному числу граждан придется увеличить также личные расходы на проезд в общественном транспорте. В частности, со 2 января 2023 года москвичам придется платить за каждую поездку в метро по карте „Тройка“ по 50 рублей вместо 46. В Санкт-Петербурге аналогичная услуга по „Подорожнику“ будет обходиться в 49 рублей», — отметила собеседница агентства. По ее словам, также россияне столкнутся с подорожанием коммунальных услуг. «Тарифы на электричество, отопление, газ, воду и вывоз мусора выросли с 1 декабря 2022 года на 9%. Поскольку большинство счетов за декабрь будет выставлено в январе, россияне почувствуют изменение с самого начала наступающего года», — объяснила эксперт.