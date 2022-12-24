Власти Петербурга назвали срок запуска трамвайной линии в Мариуполе

Трамваи в Мариуполе запустят весной 2023 года

24 декабря 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Подготовка к запуску трамвайной линии в Мариуполе идет по плану Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Трамвайную линию в Мариуполе планируется запустить весной 2023 года. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга, который является побратимом Мариуполя. «С председателем правительства ДНР Виталием Хаценко обсудили запуск весной следующего года первой трамвайной линии. Подготовка идет по плану. Также отремонтируем Центр детского и юношеского творчества», — заявили URA.RU в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. Сообщается, что в центре нет отопления, поэтому это станет первоочередной задачей до Нового года. Также планируется восстановить там бассейн. В центре занимаются около 900 детей, ремонт будут проводить без прекращения занятий. Власти Санкт-Петербурга также пригласили школьников из Мариуполя посетить город на каникулах. Ожидается, что приедут 120 детей. Для них готовят экскурсии и новогодние представления. В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга также отметили, что специалисты города продолжают восстанавливать Мариуполь. «В сфере нашей ответственности 37 объектов, школы, детские сады, поликлиники, больницы, жилые дома, общежития, театр, филармония, благоустройство общественных пространств. К настоящему времени отремонтированы и практически заселены восемь домов, в них запущены 24 лифта», — заявили в пресс-службе. Мариуполь и Санкт-Петербург являются побратимами. Города планируют наладить связи в сфере промышленности, строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования и культуры. Мариуполь был освобожден российскими военными в ходе спецоперации на Украине и вошел в состав России по итогам референдума в Донбассе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Трамвайную линию в Мариуполе планируется запустить весной 2023 года. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга, который является побратимом Мариуполя. «С председателем правительства ДНР Виталием Хаценко обсудили запуск весной следующего года первой трамвайной линии. Подготовка идет по плану. Также отремонтируем Центр детского и юношеского творчества», — заявили URA.RU в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. Сообщается, что в центре нет отопления, поэтому это станет первоочередной задачей до Нового года. Также планируется восстановить там бассейн. В центре занимаются около 900 детей, ремонт будут проводить без прекращения занятий. Власти Санкт-Петербурга также пригласили школьников из Мариуполя посетить город на каникулах. Ожидается, что приедут 120 детей. Для них готовят экскурсии и новогодние представления. В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга также отметили, что специалисты города продолжают восстанавливать Мариуполь. «В сфере нашей ответственности 37 объектов, школы, детские сады, поликлиники, больницы, жилые дома, общежития, театр, филармония, благоустройство общественных пространств. К настоящему времени отремонтированы и практически заселены восемь домов, в них запущены 24 лифта», — заявили в пресс-службе. Мариуполь и Санкт-Петербург являются побратимами. Города планируют наладить связи в сфере промышленности, строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования и культуры. Мариуполь был освобожден российскими военными в ходе спецоперации на Украине и вошел в состав России по итогам референдума в Донбассе.