Губернатор Беглов: Мариуполь и Санкт-Петербург станут побратимами

24 мая 2022 в 13:43 Размер текста - 17 +

Беглов заявил, что Петербург и Мариуполь станут побратимами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Санкт-Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами. Об этом сообщается на сайте администрации северной столицы. «Санкт-Петербург и Мариуполь — города с мощнейшим промышленным потенциалом и портовой инфраструктурой. Сегодня Мариуполь переживает сложный этап, и мы готовы оказать содействие в его возрождении», — заявил Беглов. Он уточнил, что городам предстоит наладить связи в сфере промышленности, строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования и культуры. Губернатор Санкт-Петербурга также сравнил оккупацию Мариуполя украинскими националистами с блокадой Ленинграда. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион окажет помощь в восстановлении дорог и инфраструктуры в двух подшефных районах Донецкой народной республики, пишет RT. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, власти российских областей могут брать шефство над регионами Донбасса. 20 мая министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя от украинских националистов и служащих ВСУ в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Тогда была зачищена территория завода «Азовсталь», где укрывались националисты. Сам же город был освобожден еще 21 апреля, передает «Национальная служба новостей».

Санкт-Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами. Об этом сообщается на сайте администрации северной столицы. «Санкт-Петербург и Мариуполь — города с мощнейшим промышленным потенциалом и портовой инфраструктурой. Сегодня Мариуполь переживает сложный этап, и мы готовы оказать содействие в его возрождении», — заявил Беглов. Он уточнил, что городам предстоит наладить связи в сфере промышленности, строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования и культуры. Губернатор Санкт-Петербурга также сравнил оккупацию Мариуполя украинскими националистами с блокадой Ленинграда. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион окажет помощь в восстановлении дорог и инфраструктуры в двух подшефных районах Донецкой народной республики, пишет RT. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, власти российских областей могут брать шефство над регионами Донбасса. 20 мая министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя от украинских националистов и служащих ВСУ в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Тогда была зачищена территория завода «Азовсталь», где укрывались националисты. Сам же город был освобожден еще 21 апреля, передает «Национальная служба новостей».