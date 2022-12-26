Депутат Госдумы назвал льготы, которые пенсионеры рискуют потерять при переезде

Депутат Госдумы предупредил пенсионеров о риске потери льгот

26 декабря 2022 в 09:48 Размер текста - 17 +

Пенсионеры могут потеряться льготы, предусмотренные региональным законодательством, сказала Светлана Бессараб Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU При переезде в другой регион пенсионер может потерять бесплатный проезд, скидку на оплату коммунальных услуг и северную надбавку. Об этом сообщила URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Могут потеряться льготы, предусмотренные региональным законодательством. Например, для ветеранов труда. Поскольку это звание регионального уровня, то понятно, что тот, кто отработал определенное количество лет на Кубани, может не получить такие же льготы даже при переезде в соседнюю Ростовскую область. Например, 50% от стоимости коммунальных услуг, освобождение от уплаты за ремонт многоквартирных домов, зубопротезирование, бесплатный проезд. Да, к сожалению, это не сохраняется. Бюджет другого региона не готов выплачивать наградные за те льготы, которые были предусмотрены в связи с достижениями в другой области», — сказала Светлана Бессараб. Пенсионеры также рискует потерять региональную надбавку, отметила депутат. «Что касается переезда из регионов Крайнего Севера в более благоприятные по климатическим условиям, то здесь доплаты, безусловно, потеряет. Именно поэтому многие пенсионеры предпочитают уезжать, регистрируясь в районах Крайних Северов и приравненных к ним местностей», — объяснила собеседница URA.RU. Она добавила, что при переезде из сельской местности в город все льготы сохраняться, поскольку соответствующий закон уже принят. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При переезде в другой регион пенсионер может потерять бесплатный проезд, скидку на оплату коммунальных услуг и северную надбавку. Об этом сообщила URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Могут потеряться льготы, предусмотренные региональным законодательством. Например, для ветеранов труда. Поскольку это звание регионального уровня, то понятно, что тот, кто отработал определенное количество лет на Кубани, может не получить такие же льготы даже при переезде в соседнюю Ростовскую область. Например, 50% от стоимости коммунальных услуг, освобождение от уплаты за ремонт многоквартирных домов, зубопротезирование, бесплатный проезд. Да, к сожалению, это не сохраняется. Бюджет другого региона не готов выплачивать наградные за те льготы, которые были предусмотрены в связи с достижениями в другой области», — сказала Светлана Бессараб. Пенсионеры также рискует потерять региональную надбавку, отметила депутат. «Что касается переезда из регионов Крайнего Севера в более благоприятные по климатическим условиям, то здесь доплаты, безусловно, потеряет. Именно поэтому многие пенсионеры предпочитают уезжать, регистрируясь в районах Крайних Северов и приравненных к ним местностей», — объяснила собеседница URA.RU. Она добавила, что при переезде из сельской местности в город все льготы сохраняться, поскольку соответствующий закон уже принят.