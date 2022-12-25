Красный Крест раскрыл размер пожертвований россиян на украинский кризис

«Коммерсант»: россияне пожертвовали на украинский кризис 195 млн рублей

26 декабря 2022 в 05:52 Размер текста - 17 +

Красный Крест собрал в России 195 млн рублей пожертвований для помощи людям, приехавшим в страну Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский Красный Крест для помощи людям, приехавшим в страну после начала военных действий в Донбассе и на территории Украины, привлек 455 млн рублей. 195 млн рублей пожертвовали россияне, рассказал председатель гуманитарной организации Павел Савчук. «Всего внутри страны на украинский кризис мы собрали 195 млн рублей, а по линии Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца получили еще порядка 260 млн рублей», — рассказал Савчук в интервью изданию « Коммерсант ». Он добавил, что на эти средства помощь оказали полумиллиону человек. Председатель организации рассказал, что в первые месяцы спецоперации помощь оказывалась более активно, с лета же наблюдается снижение ее объема. «Это связано с тем, что люди уже привыкли к ситуации, эмоции остыли, и с тем, что, может быть, возможности у людей уменьшаются», — отметил Савчук. Кроме того, часть компаний ушла с рынка, что тоже отразилось. Сейчас организация в активном поиске ресурсов для оказания гуманитарной помощи людям. Савчук добавил, что Красный Крест не пользуется деньгами из госбюджета. «Нам не хочется быть обременением для государства», — добавил председатель РКК. Он отметил, что часть денег субсидирована, а также собрана в рамках национального сбора. Ранее сообщалось, что «Единая Россия» за последний месяц собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. С начала партия собрано более 500 млн рублей пожертвований для жителей Донбасса. О начале специальной военной операции на территории Украины было объявлено 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский Красный Крест для помощи людям, приехавшим в страну после начала военных действий в Донбассе и на территории Украины, привлек 455 млн рублей. 195 млн рублей пожертвовали россияне, рассказал председатель гуманитарной организации Павел Савчук. «Всего внутри страны на украинский кризис мы собрали 195 млн рублей, а по линии Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца получили еще порядка 260 млн рублей», — рассказал Савчук в интервью изданию «Коммерсант». Он добавил, что на эти средства помощь оказали полумиллиону человек. Председатель организации рассказал, что в первые месяцы спецоперации помощь оказывалась более активно, с лета же наблюдается снижение ее объема. «Это связано с тем, что люди уже привыкли к ситуации, эмоции остыли, и с тем, что, может быть, возможности у людей уменьшаются», — отметил Савчук. Кроме того, часть компаний ушла с рынка, что тоже отразилось. Сейчас организация в активном поиске ресурсов для оказания гуманитарной помощи людям. Савчук добавил, что Красный Крест не пользуется деньгами из госбюджета. «Нам не хочется быть обременением для государства», — добавил председатель РКК. Он отметил, что часть денег субсидирована, а также собрана в рамках национального сбора. Ранее сообщалось, что «Единая Россия» за последний месяц собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. С начала партия собрано более 500 млн рублей пожертвований для жителей Донбасса. О начале специальной военной операции на территории Украины было объявлено 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию.