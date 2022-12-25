25 декабря 2022
24 декабря 2022
23 декабря 2022

Пермячка засудила соседей за перепланировку в подъезде

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу МУП
Суд обязал выплачивать неустойку в случае неисполнения решения Фото:

Жительница Перми подала иск на свою соседку по лестничной клетке из-за ее перепланировки. Пермячке помешала перегородка, которая была установлена у квартиры ответчика и занимала часть общедомового пространства, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Возложить обязанность на Милееву О. В. произвести за свой счет демонтаж незаконно возведенной перегородки с дверью», — говорится в решении. В случае неисполнения требования пермячка обязана будет платить неустойку истице до момента демонтажа перегородки.

Перегородка у двери в квартиру появилась уже после покупки ответчиком жилья. Истец решила поговорить с новой соседкой, чтобы та демонтировала перегородку, однако собственница заявила, что она ее не ставила и не будет убирать. Истец заявила в суде, что перегородка не предусмотрена техническим планом, занимает 5 метров общедомового пространства и, что сама пермячка на нее согласия не давала. Суд решил, что перегородка установлена с нарушениями и подлежит демонтажу.

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Жительница Перми подала иск на свою соседку по лестничной клетке из-за ее перепланировки. Пермячке помешала перегородка, которая была установлена у квартиры ответчика и занимала часть общедомового пространства, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Возложить обязанность на Милееву О. В. произвести за свой счет демонтаж незаконно возведенной перегородки с дверью», — говорится в решении. В случае неисполнения требования пермячка обязана будет платить неустойку истице до момента демонтажа перегородки. Перегородка у двери в квартиру появилась уже после покупки ответчиком жилья. Истец решила поговорить с новой соседкой, чтобы та демонтировала перегородку, однако собственница заявила, что она ее не ставила и не будет убирать. Истец заявила в суде, что перегородка не предусмотрена техническим планом, занимает 5 метров общедомового пространства и, что сама пермячка на нее согласия не давала. Суд решил, что перегородка установлена с нарушениями и подлежит демонтажу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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