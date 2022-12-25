В Челябинске учитель развратил 15-летнюю школьницу

Учителя задержали и поместили в изолятор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске учитель одной из школ Тракторозаводского района развратил 15-летнюю школьницу. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, о незаконных действиях со стороны педагога сообщила мама девочки.

«Мама девочки, узнав о ее связях с учителем, немедленно заявила в правоохранительные органы. Там отреагировали на заявление, задержали учителя и поместили в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ (Развратные действия)», — рассказал источник.

По данным URA.RU, учителю 50 лет. В школе он шесть лет работает преподавателем-организатором основ безопасности жизнедеятельности.

URA.RU связалось со школой, в которой работает учитель. Там попросили перезвонить позднее. В пресс-службе СКР по региону также попросили время на сбор информации.