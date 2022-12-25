25 декабря 2022

В Челябинске учитель развратил 15-летнюю школьницу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, заключенные, колония, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, судебный процесс, судебное дело
Учителя задержали и поместили в изолятор Фото:

В Челябинске учитель одной из школ Тракторозаводского района развратил 15-летнюю школьницу. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, о незаконных действиях со стороны педагога сообщила мама девочки.

«Мама девочки, узнав о ее связях с учителем, немедленно заявила в правоохранительные органы. Там отреагировали на заявление, задержали учителя и поместили в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ (Развратные действия)», — рассказал источник.

По данным URA.RU, учителю 50 лет. В школе он шесть лет работает преподавателем-организатором основ безопасности жизнедеятельности.

URA.RU связалось со школой, в которой работает учитель. Там попросили перезвонить позднее. В пресс-службе СКР по региону также попросили время на сбор информации.

Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог.

В Челябинске учитель одной из школ Тракторозаводского района развратил 15-летнюю школьницу. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, о незаконных действиях со стороны педагога сообщила мама девочки. «Мама девочки, узнав о ее связях с учителем, немедленно заявила в правоохранительные органы. Там отреагировали на заявление, задержали учителя и поместили в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ (Развратные действия)», — рассказал источник. По данным URA.RU, учителю 50 лет. В школе он шесть лет работает преподавателем-организатором основ безопасности жизнедеятельности. URA.RU связалось со школой, в которой работает учитель. Там попросили перезвонить позднее. В пресс-службе СКР по региону также попросили время на сбор информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...