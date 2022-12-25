Курганский губернатор рассказал, как собирается встречать Новый год

Губернатор Курганской области Вадим Шумков планирует встретить Новый год с семьей. Об этом он рассказал в интервью местному телеканалу. Видео опубликовано в группе СМИ в социальной сети «ВКонтакте».
«Надеюсь [встретить Новый год] как все — в круг семьи. Это самое главное мое желание. Практически целый год этого ждем, потому что мы разбросаны все. Собираемся не особо часто. И законные выходные, надеюсь, пройдут в Курганской области стабильно. Для этого мы с коллегами предпринимаем все меры», — рассказал Шумков в интервью ГТРК «Курган». Глава региона надеется, что никакие бытовые проблемы не помешают жителям региона отпраздновать Новый год.
Шумков признался, что с детства Новый год несет внутреннее ощущение уюта и тепла. В этот праздник собирается вся семья, приходят самые близкие люди. «Обращаюсь к взрослым зрителям, чтобы предоставили детям такую возможность. Чтобы они почувствовали себя в тепле, получили ощущение уюта и заснули в новогоднюю ночь счастливыми», — отметил губернатор.
Ранее URA.RU писало, что во время прямого эфира на ГТРК «Курган» Шумков в новом году пожелал жителям региона любви. По его словам, именно любви сейчас не хватает.
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