Елка из банок и светящиеся пирамиды — как в Тюмени выглядит главный символ нового года

В этом году в Тюмени шарами и гирляндами украсили не только хвойных красавиц. На улицах города можно встретить деревья, кусты и даже целые рощи в огоньках и ярких шарах. А еще — елку из банок и светящиеся пирамиды. Агентство прогулялось по предновогодней Тюмени и составило подборку красивых и необычно украшенных деревьев. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.
Самой диковинной елкой, пожалуй, можно назвать композицию из трехлитровых банок, которая украшает торговый зал рынка «Северный». Инсталляция представляет собой пирамиду из нескольких сотен стеклянных банок, внутри которых лежат разноцветные шарики. Ранее композиция занимала центральное место на рынке «Михайловском», а в этом году обрела уже новый дом.
На Цветном бульваре, рядом с легендарным семейством медведей СУЭНКО, возвышаются металлические елки в голубых огоньках. Сотни тюменцев и гостей города ежедневно останавливаются и делают фото на этом месте.
Самой яркой и сияющей можно назвать елку на площади 400-летия Тюмени. Ниспадающий от вершины каскад из серебряных огоньков создает своеобразный купол, свет от которого озаряет площадь и ледовый городок вокруг.
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В этом году в Тюмени шарами и гирляндами украсили не только хвойных красавиц. На улицах города можно встретить деревья, кусты и даже целые рощи в огоньках и ярких шарах. А еще — елку из банок и светящиеся пирамиды. Агентство прогулялось по предновогодней Тюмени и составило подборку красивых и необычно украшенных деревьев. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU. Самой диковинной елкой, пожалуй, можно назвать композицию из трехлитровых банок, которая украшает торговый зал рынка «Северный». Инсталляция представляет собой пирамиду из нескольких сотен стеклянных банок, внутри которых лежат разноцветные шарики. Ранее композиция занимала центральное место на рынке «Михайловском», а в этом году обрела уже новый дом.