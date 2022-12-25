25 декабря 2022
24 декабря 2022

Елка из банок и светящиеся пирамиды — как в Тюмени выглядит главный символ нового года

Самые красивые и необычные елки в Тюмени стоят на центральных площадях города
© Служба новостей «URA.RU»
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Елки. Тюмень, елка, новогодняя елка, елка новогодняя
В этом году в Тюмени украсили не только елки Фото:

В этом году в Тюмени шарами и гирляндами украсили не только хвойных красавиц. На улицах города можно встретить деревья, кусты и даже целые рощи в огоньках и ярких шарах. А еще — елку из банок и светящиеся пирамиды. Агентство прогулялось по предновогодней Тюмени и составило подборку красивых и необычно украшенных деревьев. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.

Самой диковинной елкой, пожалуй, можно назвать композицию из трехлитровых банок, которая украшает торговый зал рынка «Северный». Инсталляция представляет собой пирамиду из нескольких сотен стеклянных банок, внутри которых лежат разноцветные шарики. Ранее композиция занимала центральное место на рынке «Михайловском», а в этом году обрела уже новый дом.

Елки. Тюмень
Внутри каждой банки — композиция из шаров
Фото:
Елки. Тюмень
Под Новый год в городе открыли пешеходную улицу Дзержинского, своего рода «тюменский Арбат», где помимо традиционных хвойных красавиц появились и необычно украшенные деревья.
Фото:
Елки. Тюмень
Алые и серебряные массивные шары особо выделяются на тонких веточках молодых деревьев. Контраст наиболее заметен на фоне белого снега.
Фото:
Елки. Тюмень
Пушистая елка, украшенная открытками и игрушками, сделанными руками горожан, также красуется на «тюменском Арбате».
Фото:
Елки. Тюмень
На Центральной площади — целая роща из деревьев в голубых огоньках. Благодаря свету создается необычная оптическая иллюзия, словно декорация к кинофильмам.
Фото:
Елки. Тюмень
На Цветном бульваре, рядом с легендарным семейством медведей СУЭНКО, возвышаются металлические елки в голубых огоньках. Сотни тюменцев и гостей города ежедневно останавливаются и делают фото на этом месте.
Фото:
Елки. Тюмень
Чуть дальше Дед Мороз и Снегурочка приветствуют тюменцев возле елки, украшенной подсвечниками и светящимися шарами.
Фото:
Елки. Тюмень
Самой яркой и сияющей можно назвать елку на площади 400-летия Тюмени. Ниспадающий от вершины каскад из серебряных огоньков создает своеобразный купол, свет от которого озаряет площадь и ледовый городок вокруг.
Фото:

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В этом году в Тюмени шарами и гирляндами украсили не только хвойных красавиц. На улицах города можно встретить деревья, кусты и даже целые рощи в огоньках и ярких шарах. А еще — елку из банок и светящиеся пирамиды. Агентство прогулялось по предновогодней Тюмени и составило подборку красивых и необычно украшенных деревьев. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU. Самой диковинной елкой, пожалуй, можно назвать композицию из трехлитровых банок, которая украшает торговый зал рынка «Северный». Инсталляция представляет собой пирамиду из нескольких сотен стеклянных банок, внутри которых лежат разноцветные шарики. Ранее композиция занимала центральное место на рынке «Михайловском», а в этом году обрела уже новый дом.
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