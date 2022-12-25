Елка из банок и светящиеся пирамиды — как в Тюмени выглядит главный символ нового года

Самые красивые и необычные елки в Тюмени стоят на центральных площадях города

В этом году в Тюмени украсили не только елки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В этом году в Тюмени шарами и гирляндами украсили не только хвойных красавиц. На улицах города можно встретить деревья, кусты и даже целые рощи в огоньках и ярких шарах. А еще — елку из банок и светящиеся пирамиды. Агентство прогулялось по предновогодней Тюмени и составило подборку красивых и необычно украшенных деревьев. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.

Самой диковинной елкой, пожалуй, можно назвать композицию из трехлитровых банок, которая украшает торговый зал рынка «Северный». Инсталляция представляет собой пирамиду из нескольких сотен стеклянных банок, внутри которых лежат разноцветные шарики. Ранее композиция занимала центральное место на рынке «Михайловском», а в этом году обрела уже новый дом.

Внутри каждой банки — композиция из шаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Под Новый год в городе открыли пешеходную улицу Дзержинского, своего рода «тюменский Арбат», где помимо традиционных хвойных красавиц появились и необычно украшенные деревья. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Алые и серебряные массивные шары особо выделяются на тонких веточках молодых деревьев. Контраст наиболее заметен на фоне белого снега. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пушистая елка, украшенная открытками и игрушками, сделанными руками горожан, также красуется на «тюменском Арбате». Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На Центральной площади — целая роща из деревьев в голубых огоньках. Благодаря свету создается необычная оптическая иллюзия, словно декорация к кинофильмам. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На Цветном бульваре, рядом с легендарным семейством медведей СУЭНКО, возвышаются металлические елки в голубых огоньках. Сотни тюменцев и гостей города ежедневно останавливаются и делают фото на этом месте. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Чуть дальше Дед Мороз и Снегурочка приветствуют тюменцев возле елки, украшенной подсвечниками и светящимися шарами. Фото: Денис Моргунов © URA.RU