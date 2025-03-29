Тюменские спортсмены завоевали золото на чемпионате России по биатлону в ХМАО

В мужской эстафете на чемпионате России по биатлону победила сборная Тюменской области. Спортсмены подтвердили статус сильнейших, который получили в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Мужская сборная Тюменской области завоевала золото в эстафете на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске! Несмотря на не очень успешные выступления наших команд, закончили первенство мы на хорошей ноте... Мужская сборная подтвердила статус сильнейших, в прошлом году парни стали чемпионами в „Жемужине Сибири“» — написал Моор в своем telegram-канале.
Второе место заняла первая сборная Белоруссии, а третьей стала команда Свердловской области. Также Моор отметил спортсмена Евгения Белова, участвовавшего в 50-километровой гонке Мурманского лыжного марафона свободным стилем среди мужчин. Он занял второе место.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук же побывал на чемпионате России по биатлону. Он посмотрел за женской эстафетой и вручил призы ее победительницам. Сам чемпионат России по биатлону в ХМАО собрал рекордное количество участников — 185 спортсменов из 21 субъекта РФ и Республики Беларусь. Власти региона решили сделать из соревнований настоящий праздник для югорчан и туристов. На первую — женскую эстафету посмотреть пришли уже 7,5 тысяч болельщиков. Они заполнили самую большую — северную трибуну.
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