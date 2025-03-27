В Тюменской области введен режим повышенной готовности из-за паводка

В Тюменской области начал действовать режим повышенной готовности из-за угрозы паводка. Об этом сообщил telegram-канал информационного центра правительства региона.
«Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление № 26 от 27 марта 2025 года. „О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Тюменской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций“, — указано в публикации инфоцентра.
Среди муниципальных образований Тюменской области, которые могут пострадать от паводка, в постановлении губернатора указаны Абатский, Викуловский, Казанский и Ишимский районы, а также городской округ Ишим. При этом, режим ЧС будет вводиться там лишь тогда, когда уровень воды в реках достигнет отметки «опасного явления».
Ранее URA.RU писало о том, что по прогнозам экспертов «большая вода» может прийти в Тюменскую область уже в начале апреля. В регионе активно идет строительство дамб и укреплений. Ожидается, что уровень воды, близкий к рекордным значениям, возможен в Казанском и Ишимском районах. Большая вода также придет в Абатский и Викуловский районы.
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