В Тюменской области произошло массовое смертельное ДТП с большегрузами

На 534-ом километре трассы Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск (Бердюжский район Тюменской области) столкнулись три большегруза. В результате ДТП погиб один из водителей, еще два человека ранены. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области.
«Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте массового смертельного ДТП на 534-ом километре федеральной автодороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Бердюжском районе Тюменской области. Предварительно, на трассе столкнулись 3 большегруза… Водитель погиб. Еще два человека получили ранения», — написано в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, виновник ДТП выехал на полосу встречного движения, из-за чего и прошло столкновение. В результате происшествия одну фуру отбросило в кювет. Именно ее водитель и скончался. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.
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