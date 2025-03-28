28 марта 2025

Тюменские врачи избавили 16-летнего мальчика от рака кости

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские врачи развивают новое направление в лечении
Тюменские врачи развивают новое направление в лечении Фото:

В тюменской Областной клинической больнице №2 развивают новое лечение доброкачественного рака костей. Так, врачи ОКБ №2 смогли помочь 16-летнему пациенту с аневризмальной кистой бедренной кости. Об этом сообщили в депздраве Тюменской области.

«Врачи Областной клинической больницы №2 развивают новое направление в лечении пациентов — лечение доброкачественных опухолей костей… В приемное отделение детского стационара обратился 16-летний пациент с жалобами на периодические боли в бедре. После проведенных исследований выявлена аневризмальная киста бедренной кости, которая является доброкачественным образованием, характеризующимся наличием полостей, заполненных кровью», — написано в telegram-канале ведомства.

С помощью хирургического метода мальчику сделали экскохлеакцию кисты с последующим заполнением кости костным трансплантатом и фиксацией металлической пластиной. Сейчас он уже полностью здоров.

Ранее URA.RU писало, что в Тобольске медики впервые провели операцию 80-летнему пациенту с аденомой простаты. У мужчины лопнул сосуд и кровь хлынула в мочевой пузырь.

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В тюменской Областной клинической больнице №2 развивают новое лечение доброкачественного рака костей. Так, врачи ОКБ №2 смогли помочь 16-летнему пациенту с аневризмальной кистой бедренной кости. Об этом сообщили в депздраве Тюменской области. «Врачи Областной клинической больницы №2 развивают новое направление в лечении пациентов — лечение доброкачественных опухолей костей… В приемное отделение детского стационара обратился 16-летний пациент с жалобами на периодические боли в бедре. После проведенных исследований выявлена аневризмальная киста бедренной кости, которая является доброкачественным образованием, характеризующимся наличием полостей, заполненных кровью», — написано в telegram-канале ведомства. С помощью хирургического метода мальчику сделали экскохлеакцию кисты с последующим заполнением кости костным трансплантатом и фиксацией металлической пластиной. Сейчас он уже полностью здоров. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске медики впервые провели операцию 80-летнему пациенту с аденомой простаты. У мужчины лопнул сосуд и кровь хлынула в мочевой пузырь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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