Тюменские врачи избавили 16-летнего мальчика от рака кости

В тюменской Областной клинической больнице №2 развивают новое лечение доброкачественного рака костей. Так, врачи ОКБ №2 смогли помочь 16-летнему пациенту с аневризмальной кистой бедренной кости. Об этом сообщили в депздраве Тюменской области.
«Врачи Областной клинической больницы №2 развивают новое направление в лечении пациентов — лечение доброкачественных опухолей костей… В приемное отделение детского стационара обратился 16-летний пациент с жалобами на периодические боли в бедре. После проведенных исследований выявлена аневризмальная киста бедренной кости, которая является доброкачественным образованием, характеризующимся наличием полостей, заполненных кровью», — написано в telegram-канале ведомства.
С помощью хирургического метода мальчику сделали экскохлеакцию кисты с последующим заполнением кости костным трансплантатом и фиксацией металлической пластиной. Сейчас он уже полностью здоров.
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