В Тюменской области зафиксированы первые природные пожары

В Абатском районе Тюменской области зафиксировано два природных пожара. Их общая площадь составила шесть гектаров, сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.
«В Тюменской области зафиксированы первые ландшафтные пожары. Два ландшафтных пожара на общей площади 6 гектаров ликвидированы в Абатском муниципальном районе», — написано в telegram-канале ведомства.
Отмечается, что пожары произошли из-за возгорания сухой растительности. Если будет установлено, что совершен поджог — поджигателям грозит административная ответственность и штраф. К Тушению привлекались 13 человек и пять единиц техники.
Глава Тюменской области Александр Моор подписал постановление о начале пожароопасного сезона в регионе с 1 апреля. Запрет на посещение лесов начнет действовать с 5 апреля. В 2025 году для защиты от лесных пожаров привлекут 2,5 тысяч человек и свыше 1,2 тысячи единиц техники
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