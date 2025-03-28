28 марта 2025

В Тюменской области зафиксированы первые природные пожары

© Служба новостей «URA.RU»
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Общая площадь возгорания составила шесть гектаров
Общая площадь возгорания составила шесть гектаров Фото:

В Абатском районе Тюменской области зафиксировано два природных пожара. Их общая площадь составила шесть гектаров, сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

«В Тюменской области зафиксированы первые ландшафтные пожары. Два ландшафтных пожара на общей площади 6 гектаров ликвидированы в Абатском муниципальном районе», — написано в telegram-канале ведомства.

Отмечается, что пожары произошли из-за возгорания сухой растительности. Если будет установлено, что совершен поджог — поджигателям грозит административная ответственность и штраф. К Тушению привлекались 13 человек и пять единиц техники.

Глава Тюменской области Александр Моор подписал постановление о начале пожароопасного сезона в регионе с 1 апреля. Запрет на посещение лесов начнет действовать с 5 апреля. В 2025 году для защиты от лесных пожаров привлекут 2,5 тысяч человек и свыше 1,2 тысячи единиц техники

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В Абатском районе Тюменской области зафиксировано два природных пожара. Их общая площадь составила шесть гектаров, сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области. «В Тюменской области зафиксированы первые ландшафтные пожары. Два ландшафтных пожара на общей площади 6 гектаров ликвидированы в Абатском муниципальном районе», — написано в telegram-канале ведомства. Отмечается, что пожары произошли из-за возгорания сухой растительности. Если будет установлено, что совершен поджог — поджигателям грозит административная ответственность и штраф. К Тушению привлекались 13 человек и пять единиц техники. Глава Тюменской области Александр Моор подписал постановление о начале пожароопасного сезона в регионе с 1 апреля. Запрет на посещение лесов начнет действовать с 5 апреля. В 2025 году для защиты от лесных пожаров привлекут 2,5 тысяч человек и свыше 1,2 тысячи единиц техники
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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