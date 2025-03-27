27 марта 2025

Жителя Тюмени обвиняют в госизмене

Житель Тюмени передавал разведданные ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Материалы дела о госизмене уже переданы в суд
Материалы дела о госизмене уже переданы в суд Фото:

Жителя Тюмени обвиняют в госизмене. По данным следствия, он сотрудничал с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

«Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Тюмени Сергея Ланге. Он обвиняется по ст. 275 УК РФ (государственная измена). По версии следствия, в январе 2024 года Ланге по собственной инициативе связался с украинскими спецслужбами и предложил свою помощь», — сообщили в ведомстве.

В прокуратуре раскрыли подробности дела. Тюменец через мессенджер направлял спецслужбам сведения об учебных заведениях Минобороны России, карту с указанием адреса воинской части, схему контрольно-пропускных пунктов и расположения камер.

Также мужчина по указке кураторов снимал машины, находящиеся на парковке возле воинской части. За содействие тюменец получал деньги. В настоящий момент дело передано в суд.

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Жителя Тюмени обвиняют в госизмене. По данным следствия, он сотрудничал с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Тюмени Сергея Ланге. Он обвиняется по ст. 275 УК РФ (государственная измена). По версии следствия, в январе 2024 года Ланге по собственной инициативе связался с украинскими спецслужбами и предложил свою помощь», — сообщили в ведомстве. В прокуратуре раскрыли подробности дела. Тюменец через мессенджер направлял спецслужбам сведения об учебных заведениях Минобороны России, карту с указанием адреса воинской части, схему контрольно-пропускных пунктов и расположения камер. Также мужчина по указке кураторов снимал машины, находящиеся на парковке возле воинской части. За содействие тюменец получал деньги. В настоящий момент дело передано в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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