Жителя Тюмени обвиняют в госизмене. По данным следствия, он сотрудничал с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
«Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Тюмени Сергея Ланге. Он обвиняется по ст. 275 УК РФ (государственная измена). По версии следствия, в январе 2024 года Ланге по собственной инициативе связался с украинскими спецслужбами и предложил свою помощь», — сообщили в ведомстве.
В прокуратуре раскрыли подробности дела. Тюменец через мессенджер направлял спецслужбам сведения об учебных заведениях Минобороны России, карту с указанием адреса воинской части, схему контрольно-пропускных пунктов и расположения камер.
Также мужчина по указке кураторов снимал машины, находящиеся на парковке возле воинской части. За содействие тюменец получал деньги. В настоящий момент дело передано в суд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!