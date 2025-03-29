29 марта 2025
28 марта 2025

В Тюменской области уменьшилось количество нарушений госзакупок

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году тюменское УФАС рассмотрело 173 жалобы в сфере госзакупок. В 2023 году их было 270. По словам врио руководителя ведомства Дмитря Полухина, снижение количества жалоб связано с отказом рассмотрения заявлений «профессиональных жалобщиков».

«В 2024 году ведомство рассмотрело 173 жалобы от участников закупок, тогда как в 2023 году их было 270… „Профессиональные жалобщики“ в сфере госзакупок — это организации или частные лица, которые специализируются на подготовке и подаче большого количества заявлений в антимонопольные органы о якобы выявленных нарушениях. Их цель — воспрепятствовать проведению торгов и сделать все, чтобы они не состоялась. Как правило, это делается ради выгоды», — рассказал Полтухин РБК Тюмень.

Несмотря на уменьшение количества жалоб, УФАС в ходе внеплановых проверок выявила 19 нарушений в сфере госзакупок (всего проведено 27 проверок). Для их устранения выдано 49 предписаний, сроки которых были соблюдены. Также было вынесено 24 постановления о штрафах на 714,7 тысячи рублей.

В сфере рекламы же УФАС получило 304 заявления о нарушениях. Из 107 возбужденных дел было вынесено 78 постановлений о штрафах на общую сумму 5,7 миллиона рублей.

Ранее URA.RU писало, что тюменское управление ФАС России рассматривает жалобу, которую на тюменское правительство подала компания «Росводоканал Тюмень». По мнению естественного монополиста в сфере водоснабжения и водоотведения, права компании были нарушены отказом подписать контракт по итогам прошедшей закупки на строительство очистных сооружений в Юргинском районе области.

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В 2024 году тюменское УФАС рассмотрело 173 жалобы в сфере госзакупок. В 2023 году их было 270. По словам врио руководителя ведомства Дмитря Полухина, снижение количества жалоб связано с отказом рассмотрения заявлений «профессиональных жалобщиков». «В 2024 году ведомство рассмотрело 173 жалобы от участников закупок, тогда как в 2023 году их было 270… „Профессиональные жалобщики“ в сфере госзакупок — это организации или частные лица, которые специализируются на подготовке и подаче большого количества заявлений в антимонопольные органы о якобы выявленных нарушениях. Их цель — воспрепятствовать проведению торгов и сделать все, чтобы они не состоялась. Как правило, это делается ради выгоды», — рассказал Полтухин РБК Тюмень. Несмотря на уменьшение количества жалоб, УФАС в ходе внеплановых проверок выявила 19 нарушений в сфере госзакупок (всего проведено 27 проверок). Для их устранения выдано 49 предписаний, сроки которых были соблюдены. Также было вынесено 24 постановления о штрафах на 714,7 тысячи рублей. В сфере рекламы же УФАС получило 304 заявления о нарушениях. Из 107 возбужденных дел было вынесено 78 постановлений о штрафах на общую сумму 5,7 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что тюменское управление ФАС России рассматривает жалобу, которую на тюменское правительство подала компания «Росводоканал Тюмень». По мнению естественного монополиста в сфере водоснабжения и водоотведения, права компании были нарушены отказом подписать контракт по итогам прошедшей закупки на строительство очистных сооружений в Юргинском районе области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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