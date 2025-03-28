Школьница из Тюмени победила в финале Всероссийской олимпиады школьников

Тюменская школьница Ариане Гердт победила в финале Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. Призерами на ней стали тюменки Арина Дубогрий и Николь Бернхардт, сообщили в правительстве региона.
«Победитель олимпиады по немецкому языку — учащаяся филиала Переваловской средней школы „Ушаковская средняя общеобразовательная школа“ Ариане Гердт. призеры — учащиеся гимназии №83 города Тюмени Арина Дубогрий и Николь Бернхардт», — рассказали в telegram-канале инфоцентра правительства.
Также школьники из Тюменской области отличились на ВсОШ по астрономии и обществознанию. В первой призером стал Артем Шакуров, во второй Никита Чикирев. К 30 марта станут известны результаты по химии и информатике.
Ранее URA.RU сообщало, что финал ВсОШ по химии пройдет в ЯНАО. Почти 500 учеников из 73 регионов России проведут в Новом Уренгое с 23 по 31 марта ради участия в престижном интеллектуальном конкурсе.
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