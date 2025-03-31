Тюменские врачи спасли жизнь маме пятерых детей

30 марта 2025 в 14:48 Размер текста - 17 +

Тюменке провели операцию с помощью лапароскопического оборудования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Областную больниц №15 в Нижней Тавде (Тюменская область) была доставлена пациентка с желчнокаменной болезнью, кистой яичника и расширением правой маточной трубы. Совместно эти диагнозы могли бы привести к серьезным осложнениям, вплоть до летального исхода, однако врачи смогли помочь многодетной женщине. Об этом сообщили в депздраве Тюменской области. «Врачи Нижней Тавды спасли жизнь многодетной маме. 41-летняя женщина была госпитализирована в Областную больницу №15 в плановом порядке. Специалисты обследовали пациентку, у женщины была выявлена сочетанная сложная патология — желчнокаменная болезнь, киста яичника слева и расширение правой маточной трубы. Эти диагнозы могли привести к серьезным осложнениям, если бы не своевременное вмешательство специалистов», — написано в telegram-канале ведомства. С помощью лапароскопического хирургического вмешательства врачи провели операцию женщине. Это позволило значительно снизить риск послеоперационных осложнений и минимизировало болевые ощущения у пациентки. Через пять дней мама пятерых детей была выписана и сейчас ее жизни ничего не угрожает. Ранее URA.RU писало, что молодой тюменский вахтовик поступил в Тобольскую больницу с острыми осложнениями COVID-19. Они распространились и на работу сердца, поэтому у мужчины ухудшилось кровообращение, а в легких и ногах начала скапливаться жидкость. Когда жидкость ушла, пациент потерял 12 килограмм. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Областную больниц №15 в Нижней Тавде (Тюменская область) была доставлена пациентка с желчнокаменной болезнью, кистой яичника и расширением правой маточной трубы. Совместно эти диагнозы могли бы привести к серьезным осложнениям, вплоть до летального исхода, однако врачи смогли помочь многодетной женщине. Об этом сообщили в депздраве Тюменской области. «Врачи Нижней Тавды спасли жизнь многодетной маме. 41-летняя женщина была госпитализирована в Областную больницу №15 в плановом порядке. Специалисты обследовали пациентку, у женщины была выявлена сочетанная сложная патология — желчнокаменная болезнь, киста яичника слева и расширение правой маточной трубы. Эти диагнозы могли привести к серьезным осложнениям, если бы не своевременное вмешательство специалистов», — написано в telegram-канале ведомства. С помощью лапароскопического хирургического вмешательства врачи провели операцию женщине. Это позволило значительно снизить риск послеоперационных осложнений и минимизировало болевые ощущения у пациентки. Через пять дней мама пятерых детей была выписана и сейчас ее жизни ничего не угрожает. Ранее URA.RU писало, что молодой тюменский вахтовик поступил в Тобольскую больницу с острыми осложнениями COVID-19. Они распространились и на работу сердца, поэтому у мужчины ухудшилось кровообращение, а в легких и ногах начала скапливаться жидкость. Когда жидкость ушла, пациент потерял 12 килограмм.