Цены на мойку машины выросли почти в два раза
В Тюмени в выходные дни уже с восьми утра образовались очереди на автомойки. Об этом URA.RU сообщали местная жительница Софья Бескровная. По ее словам, ожидание может длиться от получаса.
«Время восемь утра. Я думала, что одна такая умная на мойку приеду. В итоге жду очередь уже 30 минут»,— сообщает тюменка.
Женщина добавляет, что цены на мойку машины выросли почти в два раза. В распоряжении агентства есть фото с указанием стоимости. Там видно, что рядом со старым прайсом нанесены наклейки с обновленной ценой. По словам Софьи Бескровной, такое нововведение произошло недавно.
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