29 марта 2025
28 марта 2025

Тюменцы с восьми утра выстроились в очереди на автомойки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на мойку машины выросли почти в два раза
Цены на мойку машины выросли почти в два раза Фото:

В Тюмени в выходные дни уже с восьми утра образовались очереди на автомойки. Об этом URA.RU сообщали местная жительница Софья Бескровная. По ее словам, ожидание может длиться от получаса.

«Время восемь утра. Я думала, что одна такая умная на мойку приеду. В итоге жду очередь уже 30 минут»,— сообщает тюменка.

Женщина добавляет, что цены на мойку машины выросли почти в два раза. В распоряжении агентства есть фото с указанием стоимости. Там видно, что рядом со старым прайсом нанесены наклейки с обновленной ценой. По словам Софьи Бескровной, такое нововведение произошло недавно.

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В Тюмени в выходные дни уже с восьми утра образовались очереди на автомойки. Об этом URA.RU сообщали местная жительница Софья Бескровная. По ее словам, ожидание может длиться от получаса. «Время восемь утра. Я думала, что одна такая умная на мойку приеду. В итоге жду очередь уже 30 минут»,— сообщает тюменка. Женщина добавляет, что цены на мойку машины выросли почти в два раза. В распоряжении агентства есть фото с указанием стоимости. Там видно, что рядом со старым прайсом нанесены наклейки с обновленной ценой. По словам Софьи Бескровной, такое нововведение произошло недавно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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