25 декабря 2022

В Екатеринбурге мать убила троих детей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Выступление группы «Любэ». Курган , полиция, мвд россии, наряд полиции
Происшествие произошло в одном из домов на улице Бажова Фото:

В Екатеринбурге в ЖК «Бажовский» на Шевченко, 18 женщина убила трех своих детей, посчитав, что в них вселились бесы. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«На улице Шевченко, 18 женщина убила троих детей», — пояснил источник. По словам журналистов «КП-Екатеринбург», о происшествии женщина сама сообщила родным по СМС, где указала, что причина ее поступка — бесы, вселившиеся в ее детей. Когда екатеринбурженку нашли, она лежала на телах детей.

В настоящее время к дому на улице Бажова, где произошло убийство, приехали сотрудники полиции, Следственного комитета и прокуратуры. Все обстоятельства случившегося выясняются.

URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

Возле подъезда, где произошло убийство, стоит полицейская машина
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Охраннику дали установку — никого не пускать в подъезд
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На месте работают силовики
Фото:

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В Екатеринбурге в ЖК «Бажовский» на Шевченко, 18 женщина убила трех своих детей, посчитав, что в них вселились бесы. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «На улице Шевченко, 18 женщина убила троих детей», — пояснил источник. По словам журналистов «КП-Екатеринбург», о происшествии женщина сама сообщила родным по СМС, где указала, что причина ее поступка — бесы, вселившиеся в ее детей. Когда екатеринбурженку нашли, она лежала на телах детей. В настоящее время к дому на улице Бажова, где произошло убийство, приехали сотрудники полиции, Следственного комитета и прокуратуры. Все обстоятельства случившегося выясняются. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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