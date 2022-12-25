В Екатеринбурге мать убила троих детей

В Екатеринбурге в ЖК «Бажовский» на Шевченко, 18 женщина убила трех своих детей, посчитав, что в них вселились бесы. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«На улице Шевченко, 18 женщина убила троих детей», — пояснил источник. По словам журналистов «КП-Екатеринбург», о происшествии женщина сама сообщила родным по СМС, где указала, что причина ее поступка — бесы, вселившиеся в ее детей. Когда екатеринбурженку нашли, она лежала на телах детей.
В настоящее время к дому на улице Бажова, где произошло убийство, приехали сотрудники полиции, Следственного комитета и прокуратуры. Все обстоятельства случившегося выясняются.
URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.
Возле подъезда, где произошло убийство, стоит полицейская машина
Фото: корреспондент URA.RU
Охраннику дали установку — никого не пускать в подъезд
Фото: корреспондент URA.RU
На месте работают силовики
Фото: корреспондент URA.RU
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В Екатеринбурге в ЖК «Бажовский» на Шевченко, 18 женщина убила трех своих детей, посчитав, что в них вселились бесы. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «На улице Шевченко, 18 женщина убила троих детей», — пояснил источник. По словам журналистов «КП-Екатеринбург», о происшествии женщина сама сообщила родным по СМС, где указала, что причина ее поступка — бесы, вселившиеся в ее детей. Когда екатеринбурженку нашли, она лежала на телах детей. В настоящее время к дому на улице Бажова, где произошло убийство, приехали сотрудники полиции, Следственного комитета и прокуратуры. Все обстоятельства случившегося выясняются. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.