В кабинете главы Росавиации прошли обыски

Обыски прошли в кабинете Нерадько
В кабине главы Росавиации Александра Нерадько прошли обыски. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. Сообщается, что визит сотрудников силового ведомства связан с делом о взяточничестве.
«По предварительной информации, в ее [взятки] получении подозревают заместителя начальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации Татьяны Кочеровой», — уточняет SHOT. Она недавно вступила в должность.
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