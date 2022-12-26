В кабинете главы Росавиации прошли обыски 26 декабря 2022 в 19:45 Размер текста - 17 + Обыски прошли в кабинете Нерадько Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В кабине главы Росавиации Александра Нерадько прошли обыски. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. Сообщается, что визит сотрудников силового ведомства связан с делом о взяточничестве. «По предварительной информации, в ее [взятки] получении подозревают заместителя начальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации Татьяны Кочеровой», — уточняет SHOT. Она недавно вступила в должность. В кабине главы Росавиации Александра Нерадько прошли обыски. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. Сообщается, что визит сотрудников силового ведомства связан с делом о взяточничестве. «По предварительной информации, в ее [взятки] получении подозревают заместителя начальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации Татьяны Кочеровой», — уточняет SHOT. Она недавно вступила в должность. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям