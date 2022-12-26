В кабинете главы Росавиации прошли обыски

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Совещание
Обыски прошли в кабинете Нерадько Фото:

В кабине главы Росавиации Александра Нерадько прошли обыски. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. Сообщается, что визит сотрудников силового ведомства связан с делом о взяточничестве.

«По предварительной информации, в ее [взятки] получении подозревают заместителя начальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации Татьяны Кочеровой», — уточняет SHOT. Она недавно вступила в должность.

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В кабине главы Росавиации Александра Нерадько прошли обыски. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. Сообщается, что визит сотрудников силового ведомства связан с делом о взяточничестве. «По предварительной информации, в ее [взятки] получении подозревают заместителя начальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации Татьяны Кочеровой», — уточняет SHOT. Она недавно вступила в должность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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