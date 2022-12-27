Лавров предрек Европе «горькое похмелье» от русофобии

27 декабря 2022 в 08:33 Размер текста - 17 +

Европа рано или поздно столкнется с похмельем и отрезвлением от русофобии, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Европа столкнется с «горьким похмельем» и отрезвлением от своей русофобской политики, что позволит появиться политикам, которые начнут понимать выгоду равноправных отношений с Россией. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров. «На европейской стороне наступит горькое похмелье от нынешнего русофобского ража, а затем и отрезвление», — передает слова Сергея Лаврова ТАСС. По словам главы МИД, если в результате такого развития событий в Европе появятся национально-ориентированные политические силы, которые поймут, что у взаимовыгодного и равноправного партнерства с Россией есть преимущества, то российские власти будут готовы пойти им навстречу. Ранее Сергей Лавров выразил мнение, что у Запада присутствует жажда мести в сторону России. Также глава МИД заявил, что западные страны вскоре могут потерять возможность рулить мировой экономикой также, как им это удавалось ранее, передает RT. Начало спецоперации на Украине позволило сорвать геополитические игры и планы Запада, сообщает «Национальная служба новостей».

Европа столкнется с «горьким похмельем» и отрезвлением от своей русофобской политики, что позволит появиться политикам, которые начнут понимать выгоду равноправных отношений с Россией. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров. «На европейской стороне наступит горькое похмелье от нынешнего русофобского ража, а затем и отрезвление», — передает слова Сергея Лаврова ТАСС. По словам главы МИД, если в результате такого развития событий в Европе появятся национально-ориентированные политические силы, которые поймут, что у взаимовыгодного и равноправного партнерства с Россией есть преимущества, то российские власти будут готовы пойти им навстречу. Ранее Сергей Лавров выразил мнение, что у Запада присутствует жажда мести в сторону России. Также глава МИД заявил, что западные страны вскоре могут потерять возможность рулить мировой экономикой также, как им это удавалось ранее, передает RT. Начало спецоперации на Украине позволило сорвать геополитические игры и планы Запада, сообщает «Национальная служба новостей».