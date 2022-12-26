Курганец получил страховку за ДТП и требует еще денег со второго участника аварии

27 декабря 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Курганец, получивший страховку за ДТП, требует с другого участника аварии еще денег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Автомобиль жителя Кургана пострадал в ДТП, мужчина получил страховку, однако посчитал ее недостаточной. Пострадавший подал иск в суд на якобы виновника аварии Олега Попкова, с которого требует еще денег. О конфликте, ставшем причиной судебного разбирательства, передает журналист URA.RU из зала суда. «Истец считает, что с ответчика подлежит взысканию разница между суммой, выплаченной страховой компанией (более 51 000 руб.). Также просит взыскать расходы на экспертизу (более 5000 руб.), расходы по оплате государственной пошлины», — зачитал судья Курганского городского суда. Представитель истца (сам он в суд не явился) поддержал заявленные требования. Авария случилась на улице Бурова-Петрова. Машина Попкова перестраивалась из левого в правый ряд. Водитель убедился, что машин нет. Начал перестраиваться, когда произошел удар в заднюю часть автомобиля. Попкова признали виновным. Страховая компания «Югория» выплатила пострадавшему 64 000 рублей. Однако позже он пришел домой к Попкову и потребовал еще 50 000 рублей. После отказа в выплате пострадавший подал в суд. «Истец должен был подать на страховую компанию, если не был согласен с суммой выплаты, но подал на меня. И еще, не знаю относится это к делу или нет, но у потерпевшего есть еще договор КАСКО. Но он согласился с ОСАГО в размере 64 000 рублей», — уточнил Попков в суде. На уточняющие вопросы судьи представитель истца не мог ответить, ни какого года автомобиль, ни о том, какая методика применялась при расчете выплаты. В итоге судья назначил новую экспертизу по ущербу от ДТП и поставил вопрос о виновности Попкова в аварии. После готовности результатов суд будет продолжен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Автомобиль жителя Кургана пострадал в ДТП, мужчина получил страховку, однако посчитал ее недостаточной. Пострадавший подал иск в суд на якобы виновника аварии Олега Попкова, с которого требует еще денег. О конфликте, ставшем причиной судебного разбирательства, передает журналист URA.RU из зала суда. «Истец считает, что с ответчика подлежит взысканию разница между суммой, выплаченной страховой компанией (более 51 000 руб.). Также просит взыскать расходы на экспертизу (более 5000 руб.), расходы по оплате государственной пошлины», — зачитал судья Курганского городского суда. Представитель истца (сам он в суд не явился) поддержал заявленные требования. Авария случилась на улице Бурова-Петрова. Машина Попкова перестраивалась из левого в правый ряд. Водитель убедился, что машин нет. Начал перестраиваться, когда произошел удар в заднюю часть автомобиля. Попкова признали виновным. Страховая компания «Югория» выплатила пострадавшему 64 000 рублей. Однако позже он пришел домой к Попкову и потребовал еще 50 000 рублей. После отказа в выплате пострадавший подал в суд. «Истец должен был подать на страховую компанию, если не был согласен с суммой выплаты, но подал на меня. И еще, не знаю относится это к делу или нет, но у потерпевшего есть еще договор КАСКО. Но он согласился с ОСАГО в размере 64 000 рублей», — уточнил Попков в суде. На уточняющие вопросы судьи представитель истца не мог ответить, ни какого года автомобиль, ни о том, какая методика применялась при расчете выплаты. В итоге судья назначил новую экспертизу по ущербу от ДТП и поставил вопрос о виновности Попкова в аварии. После готовности результатов суд будет продолжен.