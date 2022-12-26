Полицейские из ХМАО ждут решения из главка о премии на Новый год

Полицейские из ХМАО ожидают решения главного управления МВД РФ по новогодним премиям. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Пока ждем, информация об этом из управления МВД к нам пока не поступала. Если они вообще будут, то об этом станет известно завтра-послезавтра», — сказал источник. И добавил, что в прошлом году они выплачивались.
При этом другой источник агентства ранее рассказывал, что летом полицейские региона остались без полугодовой премии, несмотря на то, что в предыдущие годы она выплачивалась. В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос.
Ранее URA.RU писало, что в ноябре в управление МВД по ХМАО не пришел приказ о начислении премий на день полиции, из-за чего сотрудники решили, что останутся без презента. Однако к 10 ноября выплата все же пришла и составила 10 тысяч рублей независимо от должности и звания.
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