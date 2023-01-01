Челябинцев на новогодних каникулах научат крутить роллы, печь пряники и делать цветы из мыла

На мастер-класс по роллам ждут ребят от 12 лет или детей младше в сопровождении родителей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Челябинцам и их детям на новогодних каникулах предлагают научиться крутить роллы, печь пряники и делать цветы из мыла. URA.RU составило подборку развивающих мероприятий для детей и родителей в зимние праздники.

«Для детей от семи лет 6 января пройдет мастер-класс по созданию рождественских пряников за 1300 рублей, в этот же день, за 2100 рублей пройдет создание пряничного рождественского фонаря. Мастер-классы по приготовлению роллов, испанской кесадильи, штруделя и панна-котты пройдут с 4 по 6 января для ребят старше 12 лет. Каждый из них — 1600 рублей», — рассказали URA.RU в «Академии кулинарного искусства».

Кондитерская «Высший вкус» организует мастер-классы по десерту «Теплая зима» 4 января и торту «Зимнее чудо» 8 января. Мероприятия можно посетить за 575 рублей и 715 рублей. В творческой мастерской ProArt мастер-классы проводят по записи от одного человека. Организовать посещение можно от 400 рублей. В мастерской существует 33 направления, в которые входят войлоковаляние, скрапбукинг, рисование на воде и создание цветов из мыла.

Гончарная мастерская «Колокол» с 3 января будет проводить не менее пяти мастер-классов в день. Возраст посещения начинается с семи лет, а минимальная стоимость — полторы тысячи. В «Первой детской архитектурной мастерской» 3 и 4 января пройдут уроки по архитектуре для ребят от шести до 12 лет. Занятие обойдется в 700 рублей.

В компьютерной академии TOP с 3 по 7 января организуют IT-лагерь за 5600 рублей за смену. Ребята от семи до десяти лет будут заниматься созданием игр и 3D-моделированием, а от десяти до 18 лет изучат кибербезопасность и устранение вирусов. Подростки от 14 лет могут посетить авиасимулятор Ту-154 от авиапроекта «Крылья советов». Час реалистичного «полета» обойдется в шесть тысяч рублей, притом в кабине может находиться до трех человек.