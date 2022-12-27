27 декабря 2022

Депутат Госдумы Шеремет назвал последствия вторжения Польши на Украину

Депутат Госдумы Шеремет: Польша рискует потерять свою государственность, вторгнувшись на Украину
© Служба новостей «URA.RU»
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Польские войска на территории Украины станут законной мишенью для вооруженных сил РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если Польша введет свою регулярную армию на территорию Украины, то она станет законной целью для российских военных и одной из сторон конфликта. Если Варшава примет такое решение, то она рискует потерять свою государственность. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Крыма Михаил Шеремет.

«Считаю, что в случае принятия решения президентом Польши Анджеем Дудой о вводе регулярных польских войск для оккупации территории Украины, поляки гарантированно для России станут законной мишенью и одной из сторон конфликта. Что за собой повлечет кардинальные изменения стратегии боевых действий и самого характера ведения войны», — сказал Михаил Шеремет.

По словам парламентария, при появлении польских войск на территории Украины Россия будет применять более разрушительное оружие. «Можно с уверенностью предположить, что в таком сценарии конфликта будет использовано оружие, обладающее значительно большим поражающим и разрушительным действием. Поэтому далеко идущие имперские амбиции Анджея Дуды, простирающиеся не только на территории западной Украины, но и современной Белоруссии, могут обернуться полной потерей государственности для самой Польши», — подчеркнул политик.

Ранее польская газета Dziennik Polska-Europa-Swiat сообщила, что Варшава готовит вооруженные силы страны для нападения на Западную часть Украины 4 мая 2023 года. Также Сейм Польши признал Россию «государством-спонсором терроризма» и возложил на Москву ответственность за авиакатастрофу с бортом президента страны Лехом Качиньского под Смоленском в 2010 году.

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Если Польша введет свою регулярную армию на территорию Украины, то она станет законной целью для российских военных и одной из сторон конфликта. Если Варшава примет такое решение, то она рискует потерять свою государственность. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Крыма Михаил Шеремет. «Считаю, что в случае принятия решения президентом Польши Анджеем Дудой о вводе регулярных польских войск для оккупации территории Украины, поляки гарантированно для России станут законной мишенью и одной из сторон конфликта. Что за собой повлечет кардинальные изменения стратегии боевых действий и самого характера ведения войны», — сказал Михаил Шеремет. По словам парламентария, при появлении польских войск на территории Украины Россия будет применять более разрушительное оружие. «Можно с уверенностью предположить, что в таком сценарии конфликта будет использовано оружие, обладающее значительно большим поражающим и разрушительным действием. Поэтому далеко идущие имперские амбиции Анджея Дуды, простирающиеся не только на территории западной Украины, но и современной Белоруссии, могут обернуться полной потерей государственности для самой Польши», — подчеркнул политик. Ранее польская газета Dziennik Polska-Europa-Swiat сообщила, что Варшава готовит вооруженные силы страны для нападения на Западную часть Украины 4 мая 2023 года. Также Сейм Польши признал Россию «государством-спонсором терроризма» и возложил на Москву ответственность за авиакатастрофу с бортом президента страны Лехом Качиньского под Смоленском в 2010 году.
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